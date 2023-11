Griežtai sureagavo dėl dopingo suspenduotos Stašauskaitės trenerė, sportininkė teigia: niekam nieko blogo nepadariau

Po to, kai paaiškėjo, kad dėl mėginyje rastos neleistinos medžiagos buvo suspenduota Vilniaus maratone triumfavusi Vilmantė Stašauskaitė, sureagavo ir pati sportininkė, ir jai nuotoliniu būdu planus rašiusi trenerė Vaida Žūsinaitė.

Priminsime, kad Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos įkurtas padalinys („Athletics Integrity Unit“) skelbė, kad V. Stašauskaitė yra laikinai suspenduota dėl jos mėginyje rasto meldoniumo. Sportininkė šiais metais triumfavo Vilniaus maratone, kuris buvo ir Lietuvos maratono čempionatas. V. Stašauskaitė rugsėjo 10 d. vykusiame maratone užėmė pirmą vietą ir distanciją įveikė per 2 val. 47 min. 33 sek.

Po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie V. Stašauskaitės dopingo taisyklių pažeidimą, feisbuke savo poziciją išdėstė ir pati bėgikė.

„1. Niekam nieko blogo nepadariau, jei kam padariau tai sau.

2. Iš nieko, nieko neatėmiau, jokių pinigų negavau.

3. Aš su tuo gyvenu jau beveik 2 mėnesį. Man čia senos naujienos. O jums gero skaitymo. Kažkam pakels nuotaiką, kažkam bus tiek pat dzin, kaip man.

Esu mėgėja bėgikė, sportuoju savarankiškai pagal siųstą bėgimo planą, per nuotolį. Niekada nebuvau įtraukta į antidopingo sąrašus, neturėjau nurodyti ką vartoju, kokius vitaminus perku, kokius vaistus geriu, ar kokie man išrašyti. Neturėjau nurodyti kur būnu, ką veikiu ir įsirašyti į sąrašus. Niekada nebuvau supažindinta su vartojimo ar nevartojimo taisyklėmis, niekada nemačiau sąrašų su leistinomis ar neleistinomis medžiagomis, nesu niekur padėjusi savo parašo, kad žinau kas tai, kokios medžiagos galimos ir kas kaip ir panašiai. Dėl papildų niekada su niekuo nesitariau, savarankiškai skaitydavau internete ko reikia organizmui, pagal internetą pirkau sau papildus ir vitaminus“, – teigė sportininkė.

Dopingas, asociatyvi nuotrauka / AP nuotr.

Dar kartą patvirtinusi, kad sportuoja tik mėgėjiškai, V. Stašauskaitė pateikė savo versiją, kaip jos mėginyje atsirado neleistina medžiaga.

„Vasarą (rugpjūčio mėnesi) treniruojantis per karščius internete ieškojau informacijos, kaip padėti savo organizmui ir širdžiai, kad nebūtų padaryta žala sportuojant prie 30/32° temperatūros. Internete radau informacijos, kad mildronatas padeda apsaugoti širdį nuo persidirbimo ir yra rekomenduojamas medikų. Niekada nesidomėjau ar jis yra įtrauktas ar nėra į neleistinų medžiagų sąrašą.. Nebuvau įspėta, ar su pažindinta su jokiomis taisyklėmis. Mildronato nusipirkau paprastoje vaistinėje, kaip įprasta vaistą be recepto ir be darbuotojų klausimų“, – teigė V. Stašauskaitė.

Kitą dieną į susidariusią situaciją sureagavo ir sportininkei nuotoliniu būdu treniruočių planus ruošusi Vaida Žūsinaitė, kuri Lietuvai maratono rungtyje yra atstovavusi ir olimpinėse žaidynėse.

Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Žinia apie Vilmantės nusižengimą mane šokiravo ir labai nuliūdino. Kaip trenerė, rašiusi jai planus nuotoliniu būdu ir tikėjusi jos potencialu, jaučiu pareigą pasisakyti viešai.

Visada buvau ir esu tik už švarų sportą, be jokių, net menkiausių pažeidimų. Šioje situacijoje buvau pastatyta prieš faktą ir nieko pakeisti negaliu, tačiau padarytą nusižengimą ir reakcijas kategoriškai smerkiu. Visiems galioja vienodos taisyklės ir už nusižengimus padaryta bausmė bus gera pamoka, kad tikrai neverta tų taisyklių laužyti.

Pati niekada neturėjau, neturiu ir neturėsiu nieko bendro su draudžiamom medžiagom. Man tai yra svetima ir niekaip nesutampa su mano vertybėmis.

Apgailestauju, kad dėl susidariusios situacijos nukentėjo kiti sportininkai, treneriai ir kolegos. Toks poelgis kenkia visai sporto bendruomenei, mažina pasitikėjimą švariu sportu ir nesutampa su olimpinėmis vertybėmis, todėl niekaip negali būti pateisinamas.

Prašau nesieti manęs su sportininkės pasisakymais ir komentarais, nes šia tema turiu stiprią savo nuomonę.

Kaip visada, esu pasiekiama LAA ir žiniasklaidai. Mielai neatlygintinai dalyvausiu antidopingo švietime ir bet kokiose sąžiningo sporto iniciatyvose. Būtent tokių žinių Vilmantei akivaizdžiai pritrūko“, – feisbuke rašė V. Žūsinaitė.