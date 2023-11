Triumfas Meksikoje sugrąžino Swiatek į geriausios planetos tenisininkės poziciją

Lenkijos teniso pasididžiavimas Iga Swiatek (WTA-2) triumfavo Meksikoje vykusiame baigiamajame šių metų WTA turnyre „GNP Seguros WTA Finals Cancun“ ir susigrąžino pirmosios pasaulio raketės titulą.

Įspūdingai didžiajame finale sužaidusi 22-ejų atletė pralaimėjo vos vieną geimą ir triuškinančią pergalę prieš amerikietę Jessicą Pegulą (WTA-5) šventė rezultatu 6:1, 6:0.

Victory is yours, Iga 🏆@iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo