Europos taurės mūšį Panevėžyje pasitinkantis Maldūnas: mintis tik viena – pasiekti pergalę

Antradienį Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ Kalnapilio arenoje stos į kovą jau šeštosiose šio sezono Europos taurės rungtynėse. Į Aukštaitiją šį kartą atvyksta Breso Burgo „JL“ klubas iš Prancūzijos, rašo kklietkabelis.lt.

Panevėžiečiai Europos taurės turnyro starte kol kas yra iškovoję pergalę prieš „Aris“ ir patyrę keturias nesėkmes. Paskutiniame mače, jau sugrįžus Nenadui Čanakui, „7bet-Lietkabelis“ 77:88 Las Palme nusileido turnyro čempionės vardą ginančiai „Gran Canaria“ ekipai.

Breso Burgo klubas B grupės turnyro lentelėje šiuo metu rikiuojasi trečioje vietoje. Frederico Fauthoux auklėtiniai patyrė vos vieną nesėkmę ir iškovojo keturias pergales, o paskutiniame ture 78:73 įveikė Podgoricos „Budučnost“.

Prancūzijos ekipos gretose netrūksta įdomių pavardžių, tokių kaip Zaccharie Risacheras, vakar ESPN išleistoje 2024 m. NBA naujokų biržos prognozėje užimantis penktąją vietą, ar praėjusį sezoną su Bonos klubu FIBA Čempionų lygos laimėtoju tapęs Jeremy Morganas.

Vietinėse pirmenybėse „JL“ per dešimt rungtynių laimėjo septynis kartus ir šiuo metu turnyro lentelėje nusileidžia tik vienai Europos taurės favoričių Paryžiaus „Paris Basketball“ komandai ir Eurolygoje rungtyniaujančiam „Monaco“ klubui.

„Jų pagrindinė savybė tai, kad jie yra greitai bėganti komanda, turi daug gerų individualiai žaidėjų, – paklaustas, ką galvoja apie artėjantį varžovą, kalbėjo ilgametis „7bet-Lietkabelio“ puolėjas Gabrielius Maldūnas, – Mintis tik viena – pasiekti pergalę. Didžiausi akcentai būtų dar labiau susižaisti kartu, dar geresnė gynyba. Su gynyba bandysime pralaužti rungtynes.“

Gabrielius Maldūnas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

G. Maldūnas po įsimintinos vasaros atstovaujant Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei sezono pradžioje geresnius skaičius fiksuoja Europos taurėje (9,4 tšk., 6,2 atk. kam. ir 12,8 naud. bal.) nei Betsafe-LKL pirmenybėse (8,5 tšk., 3,3 atk. kam. ir 9 naud. bal.). Negana to, panevėžietis Europos taurėje su 3,4 atkovotų kamuolių puolime vidurkiu yra ketvirtas žaidėjas lygoje.

Nemažinti apsukų krepšininkui padėti gali ir vėl suvienytos jėgos su prieš kiek daugiau nei savaitę prie „7bet-Lietkabelio“ vairo grįžusiu N. Čanaku, su kuriuo aukštaūgiui tai jau penktas sezonas kartu.

„Aišku, to laiko niekada nebus per daug, – apie korekcijas per trumpą laiką N. Čanakui grįžus į Panevėžį svarstė Gabas, – Visada atrodo, kad laiko trūksta, bet su tuo ką turime dabar tai viskas tvarkoje, stengiamės ir bandysime pasiekti kuo geresnių rezultatų.“