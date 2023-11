Baltijos čempionato apžvalga: favoritų dominavimas ir nykios Vilniaus bei Elektrėnų klubų pozicijos

OHL Baltijos ledo ritulio čempionate prabėgo dar vienas kovų mėnuo, po kurio komandos dešimt dienų turės galimybę pailsėti ir pasiruošti tolimesnėms akistatoms. Prieš čempionato metu laukiančią pertrauką, per kurią susiburs nacionalinės rinktinės, siūlome dar vieną mėnesio apžvalgą, rašo hockey.lt.

Pastarasis kovų mėnuo suskirstė OHL Baltijos čempionato dalyves į tris grupes. Pirmoje iš jų – išankstiniai favoritai nusitaikę į aukščiausias pozicijas. „Zemgale/LBTU“, „Mogo/LSPA“ ir „Kurbads“ nuo pat sezono starto įrodinėja, jog yra vertos pakovoti dėl lygos medalių ir vis labiau tolsta nuo kitų klubų.



Nuo favoritų kiek atsilieka du Latvijos bei po vieną Estijos ir Lietuvos komandą. Du Rygos klubai „Prizma“ ir „Riga“, vieninteliai estai lygoje „HC Panter“ ir „Kaunas City“ nesugeba palaikyti lygos lyderių tempo, tačiau rungtyniauja pakankamai sėkmingai, jog galėtų kovoti dėl vietos tarp šešių stipriausių lygos komandų, kurios pratęs kovą atkrintamosiose varžybose.

Tuo tarpu „Airwell Energijos“ ir „7bet-Hockey Punks“ savo mėnesiu neturėtų būti patenkintos. Nė vienai iš jų nepavyko papildyti savo taškų kraičio ir dabar tarp šių Lietuvos komandų bei likusių lygos dalyvių atsirado nemažas tarpas.

12 sekundžių. Atsarginis „Airwell Energijos“ vartininkas Paulius Plerpa įprastai šį sezoną ant ledo pasirodo jau tuomet, kai rungtynių rezultatas būna aiškus. Visgi, dvikovoje su „Kurbads“ jam teko netikėtai kilti nuo suolo pačioje susitikimo pabaigoje: jo kolegai susidūrus su problemomis dėl ekipuotės, P. Plerpa pasirodė ant ledo svarbiausiomis rungtynių akimirkomis, kai komandas skyrė vienas įvartis. Per savo 12 sekundžių jis atrėmė vienintelį metimą ir išlaikė elektrėniškių šansus pakovoti dėl taškų.



Varžovus turės vytis. „Kaunas City“ klubas sezono pradžioje žaidė dviem frontais, o du pasirodymai IIHF Kontinentinės taurės turnyre privertė juos praleisti keletą OHL Baltijos čempionato turų. Dėl to šiuo metu kiti lygos klubai yra sužaidę keliomis rungtynėmis daugiau nei kauniečiai, o šiems artimiausiu metu teks žaisti įtemptu tvarkaraščiu: iki naujų metų jų laukia dar 10 rungtynių, o vien per sausį jie turės sužaisti dar 9 susitikimus.



9 mėnesiai be pergalių. Šį sezoną vis dar pergalių nepasiekusi „7bet-Hockey Punks“ komanda paskutinį kartą pergale džiaugėsi dar vasario mėnesį. Pasibaigus lygos pertraukai, jie paskutinį kartą pergalės skonį bus patyrę prieš lygiai 9 mėnesius.



10 rungtynių diskvalifikacija. Elektrėnų „Airwell Energija“ beveik trečdalį sezono bus priversta verstis be vieno iš savo lyderių Povilo Verenio. Puolėjui buvo skirta net 10 rungtynių diskvalifikacija, dėl kurios jis jau praleido savaitgalio rungtynes bei artimiausiu metu ant ledo nepasirodys.



46 atremti metimai. Paskutinėse savo rungtynėse „Kaunas City“ tik po įnirtingos kovos 1:2 nusileido lygos čempionei „Zemgale“ komandai. Dėl tokio pasirodymo daugiausiai laurų nusipelno kauniečių vartininkas iš Ukrainos Sergejus Pysarenko, kuris atrėmė net 46 iš 48 į jo vartus skriejusių metimų.

Vienas lauke ne karys. Dvikovoje su „Mogo/LSPA“ Tadas Kumeliauskas surengė puikų pasirodymą: jis ne tik pelnė du įvarčius, tačiau ir laimėjo net 24 iš 28 ritulio įmetimų. Visgi, jo pastangų buvo maža: „Airwell Energija“ rungtynes pralaimėjo 2:10.



Pagalbos nesulaukiantys lyderiai. Šį sezoną „7bet-Hockey Punks“ klube puolimo lyderiai Samuelis Blanchetas-Cote ir Ilja Četvertakas jau surinko po daugiau nei 10 rezultatyvumo balų, bet jiems stinga pagalbos iš kitų komandos draugų. Daugiau nei po tris rezultatyvumo balus šį sezoną surinko tik dar du žaidėjai, o net 16 ledo ritulininkų šiame sezone ant ledo pasirodžiusių dukart ar daugiau, vis dar nėra tiesiogiai prisidėję nė prie vieno įvarčio.



Problemos daugumose. Po nesėkmingų rungtynių su „Mogo“ Elektrėnų „Airwell Energijos“ treneris Arūnas Aleinikovas pozityvo įžvelgė tik dėl komandos pelnyto įvarčio daugumoje. Tai buvo vos antrasis tikslus elektrėniškių metimas daugumose viso sezono metu, o ant ledo turėdami žaidėju daugiau nei varžovai jie netgi leido dažniau pasižymėti oponentams.



Dėl pražangų kylančios bėdos. Pastaruoju metu „7bet-Hockey Punks“ komandai kyla vis daugiau problemų dėl gaunamų pražangų. Per paskutines tris rungtynes jie praleido net 7 įvarčius žaisdami mažumoje, o pagal šį žaidimo komponentą jie nukrito į paskutinę poziciją lygoje.



Rezultatyviausi. Į Latviją sugrįžęs ilgametis Rygos „Dinamo“ ir Latvijos rinktinės žaidėjas Gintas Meija įrodinėja vis dar turintis parako. Su 30 rezultatyvumo balų vos po 14 rungtynių jis rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje neturi lygių. Į rezultatyviausių žaidėjų dešimtuką iš Lietuvos klubų patenka vienintelis „Kaunas City“ legionierius Ondrejus Machala.



Krūvis vartininkams. Šį sezoną „7bet-Hockey Punks“ vartininkams tenka itin didžiulis krūvis. Per 12 sužaistų rungtynių, į jų vartus jau buvo atlikta 551 metimas. Nuo įvarčio savo komandą Artūrui Pavliukovui ir Simui Baltrūnui tenka gelbėti vidutiniškai kas 79 sekundes.

10 dienų. Artimiausios OHL Baltijos čempionato rungtynės įvyks lapkričio 15 dieną. Per 10 dienų pertrauką ant ledo matysime kovojančias nacionalines rinktines, o klubams tai bus proga kiek pailsėti prieš laukiančius svarbius mūšius dėl vietų OHL atkrintamosiose varžybose.