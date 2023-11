„Manchester City“ mušė šešis įvarčius, „Arsenal“ patyrė pirmą pralaimėjimą

Šeštadienį „Manchester City“ komanda Anglijos „Premier“ lygoje šventė įspūdingą pergalę ir pakilo į pirmąją turnyro lentelės vietą. Pepo Guardiolos auklėtiniai namuose net 6:1 (3:0) sutriuškino „Bournemouth“ futbolininkus.

Aikštės šeimininkai dar iki pertraukos mušė tris įvarčius, kai tiksliais smūgiais pasižymėjo Jeremy Doku, Bernardo Silva ir Manuelis Akanji. Antrojo kėlinio pradžioje Philas Fodenas pridėjo ir ketvirtą įvartį, tačiau tuomet rezultatą pavyko sušvelninti ir aikštės svečiams.

Į tai „Manchester City“ atsakė dar dviem taikliais smūgiais.

Po šios pergalės Mančesterio klubas su 27 taškais pakilo į pirmą vietą. „Bournemouth“ su 6 taškais rikiuojasi 17-i.

Kitoje „Premier“ lygos dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo „Newcastle United“ komanda, kuri namuose 1:0 (0:0) palaužė Londono „Arsenal“ futbolininkus.

Vienintelis rungtynių įvartis krito 64-ą minutę, kai pasižymėjo Anthony Gordonas. Tiesa, šis įvartis socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą tarp „Arsenal“ gerbėjų. Jų įsitikinimu įvartis neturėjo būti užskaitytas.

🗣️VAR in the #Arsenal vs Newcastle game: "There is nothing conclusive to say that it cannot be given as a goal." 🤬



ARE YOU BLIND pic.twitter.com/grSmvGrNtQ