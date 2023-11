Po Moneke baudų metimų – dramatiška Sedekerskio atstovaujamos „Baskonia“ pergalė prieš „Partizan“

Vitorijos „Baskonia“ komanda nutraukė trijų pralaimėjimų seriją Eurolygoje ir po dramatiškos kovos 84:83 (23:23, 25:19, 15:24, 21:17) palaužė Belgrado „Partizan“ komandą.

Beje, tai buvo pirmosios rungtynės, kai prie „Vitorijos“ ekipos vairo šiame sezone stojo į komandą vėl grįžęs strategas Duško Ivanovičius.

T. Sedekerskis Vitorijos komandoje pelnė 14 (5/7 dvit., 0/2 trit., 4/4 baud.) taškų, atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, prarado vieną kamuolį, 2 kartus prasižengė ir surinko 22 naudingumo balus. Beje, lietuvis buvo naudingiausias nugalėtojų gretose.

Pirmąjį kėlinį itin užtikrintai pradėjo T. Sederskis ir jo vedami šeimininkai netruko tapti pirmaujančiais, tačiau galiausiai „Partizan“ ekipa susitvarkė ir savo puolimą, o po pirmojo kėlinio rezultatas tapo lygus.

Nors antrojo kėlinio pradžioje pirmoji į priekį išsiveržė Belgrado komanda, tačiau užsikūręs „Baskonia“ puolimas leido šeimininkams prieš ilgąją pertrauką būti išsiveržus 6 taškų skirtumu.

Visgi trečiajame kėlinyje inciatyvą perimti sugebėjo svečiai iš Belgrado, kurie prieš lemiamą ketvirtį jau pirmavo 3 taškais.

Ketvirtajame kėlinyje užvirė atkakli kova, o įpusėjus ketvirčiui Belgrado komanda turėjo tik 4 taškų pranašumą (74:70). Vitorijos ekipa nesiruošė pasiduoti namuose ir po T. Sedekerskio baudos metimų likus 2:20 min. priekyje vieno taško skirtumu jau buvo „Baskonia“ (78:77). Trapų pranašumą Vitorijos komanda turėjo prasidėjus paskutinei ketvirto kėlinio minutei, tiesa, likus 13 sek. rezultatą išlygino J. Nunnally, kuris pataikė dvitaškį su pražanga, o realizavęs baudos metimą išvedė Belgrado komandą į priekį (83:82).

Visgi likus 1,1 sek. varžovo pražangą metimo metu išprovokavo C. Moneke, kuris pataikė abu baudų metimus, išvedė savo komandą į priekį, o po minutės pertraukėlės Belgrado komanda nieko nebenuveikė, pačioje rungtynių pabaigoje dar kartą prasižengė Z. LeDay`us, C. Moneke vėl stojo prie baudų metimo linijos ir nors buvo netaiklus, pergalę šventė šeimininkai.

Beje, prieš šias rungtynes buvo pagerbtas Luisas Scola.

