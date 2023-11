„Žalgirio“ bėdas vardinęs Butkevičius: nelabai reaguojame į tai ir mums čia yra šauktukas

„Blogas ženklas mūsų komandai šiais metais. Per daug lengvai viską duodame varžovams, daug nesusikalbėjimo“, – po dar vieno pralaimėjimo savo sirgalių akivaizdoje teigė Kauno „Žalgirio“ (3-3) gynybos ramstis Arnas Butkevičius.

Žalgiriečių gynyba kol kas neveikia taip, kaip visi norėtų ir jau ne pirmą kartą šį sezoną „Žalgiris“ praleidžia daugiau nei 80 taškų. Tas pats nutiko ir ketvirtadienį, kai „Žalgirio“ arenoje Vilerbano ASVEL (1-5) krepšininkams buvo pralaimėta 88:91 (30:24, 26:26, 24:22, 8:19). Varžovams tai buvo pirma pergalė Eurolygoje nuo pat sausio mėnesio.

Pasak A. Butkevičiaus, nors patys jiei ir sumetė 88 taškus, tačiau žalgiriečiai neblizgėjo puolime.

„Kartais per daug agresyvūs būname, kartais per daug pasyvūs tampame. Atrodo, kad nerandame gynyboje tokio pastovumu ir patogaus ritmo. Puolime, kol susimetėme savo metimus, tol laikėmės rungtynėse, bet kaip pradėjome pramesti ir viskas. Labai elementaru. Nebuvo kažkokių stebuklų pas mus, kad kažką komandiškai susikurtume. Viską susikūrėme vienas prieš vieną, paskutiniai metimai nesukrito, gal ir neblogi buvo jie, bet pralaimėjome“, – konstatavo A. Butkevičius.

„Žalgirio“ puolėjas po rungtynių pripažino, kad komanda šiuo metu vis dar ieško savo veido.

– Nepavyko gintis prieš ASVEL milžiną Youssouphą Fallą. Kas neveikė žaidžiant prieš jį?

– Visų pirma, tai jį baudos aikštelėje labai giliai įsileisdavome, to nenorėjome. Kartais eidavome dengtis prieš jį iš priekio, to nebuvo mūsų žaidimo plane, čia buvo grynai žaidėjų klaidos. ASVEL turi savo situacijas, kai palieka giliai baudos aikštelėje ir žino, kaip jį išnaudoti. Šiandien jiems tai pavyko. Turi dirbti prieš tai, kad jis tokiose situacijoje neatsidurtų.

– ASVEL pasitiko šią dvikovą su 18 pralaimėjimų seriją, kuri tęsėsi nuo praeito sezono. Ar galėjo taip būti, kad kažkiek neįvertinote varžovų?

– Baikit juokus, mūsų paskutinės rungtynės buvo tragiškos prie savo sirgalių. Šiandien vėl nieko gero, prastai žaidžiame šiais metais ir to gero žaidimo nematyti.

– „Žalgiris“ vėl praleido daug taškų. Ar ryškėja kažkokia bendra problema gynyboje?

– Didelį dalį tų rungtynių buvo bėda su agresyvumu. Šiandien to agresyvumo kartais ir per daug, dėl to ir patys kentėjome. Panašu, kad kiekvienose rungtynėse atsiranda vis skirtingos bėdos ar netgi rungtynių pusėse. Kažkaip nes nelabai reaguojame į tas situacijas ir mums čia yra šauktukas, į ką reikia atkreipti dėmesį.

– Ar jūs pats vis dar jaučiatės nepagavęs savo formos po visų traumų ir negalavimų?

– Nepasakyčiau, tikrai turėjau neblogą formą, labiau nerandu rimto. Tačiau mūsų visa komanda nėra savame ritme, nei puolime, nei gynyboje, kad labai jau vienas kitą suprastume. To nėra ir yra daug, kur tobulėti. Sezono pradžia, bet žiūrint į tai, kokį stuburą išlaikėme iš praėjusio sezono, tai norėtųsi didesnės kokybės.

– Savaitgalį laukia dvikova su Vilniaus „Ryto“. Kokios reakcijos galima tikėtis?

– Turime reaguoti ir reaguosime, negali būti kitos kalbos. Mes dar savo veido ieškome ir tikiuosi, kad jį atrasime.

– Ar galima pozityvu laikyti „Žalgirio“ puolimą? Tomas Dimša, Keenanas Evansas žaidė puikiai, kas dar veikia jūsų puolime?

– Sunku kalbėti po pralaimėtų rungtynių, kad kažkas veikė. Jie sumetė savo metimus, mus tikrai patraukė ir išlaikė rungtynėse, bet puolime nesame komandiški, esame ganėtinai nuspėjami. Tas puolimas mūsų dar nėra blizgantis.