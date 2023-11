Eurolygos ketvirtadienį vainikavo „Monaco“ ir „Valencia“ ekipų pergalės

Ketvirtadienio vakarą Eurolygoje pergalių seriją pratęsė „Monaco“ (4-2) ir „Valencia“ (5-1) ekipos. Tiesa, norėdamos pelnyti dar vieną tašką jos abi turėjo kaip reikiant paprakaituoti.

Donato Motiejūno atstovaujama „Monaco“ rezultatu 72:66 (13:18, 22:19, 17:11, 20:18) palaužė Milano „AX Armani“ (1-5) krepšininkus.

Lemiamu tapo trečiasis kėlinys, kurį „Monaco“ laimėjo šešiais taškais ir geros atkarpos metu perėmė rungtynių kontrolę į savo rankas. Galiausiai paskutinį tašką padėjo Mike`as Jamesas. Jo tritaškis nulėmė mačo baigtį.

DAGGER TIME ⌛️@TheNatural_05 closes the game and grabs his team the win 🏀🔥#EveryGameMatters pic.twitter.com/o6DGg0g9Uj