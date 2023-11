Po pergalės emocijas liejęs ASVEL strategas Pozzecco: myliu savo žaidėjus taip pat, kaip savo žmoną ir dukrą

Ketvirtadienio vakarą Nemuno saloje Kauno „Žalgirio“ krepšininkai rezultatu 91:88 (24:30, 26:26, 22:24, 19:8) nusileido Vilerbano ASVEL ekipai ir patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tačiau tai reiškė, kad naujasis ASVEL strategas Gianmarco Pozzecco nutraukė klubo pralaimėjimų seriją Eurolygoje, o po sunkios pergalės tryško emocijomis arenos koridoriuose ir spaudos konferencijoje.

Po pergalės G. Pozzecco puolė švęsti kartu su savo auklėtiniais, iš laimės šaukė ir netrūko savo kailyje ir arenos koridoriuose.

Tai buvo svarbi pergalė strategui – jis ne tik iškovojo pirmą asmeninę pergalę Eurolygoje, tačiau ir sugebėjo nutraukti ASVEL klubo 18 pralaimėjimų seriją Eurolygoje išvis, o šiame sezone iškovojo pirmą pergalę po penkių pralaimėjimų paeiliui.

Spaudos konferenciją G. Pozzecco pradėjo ilgu ir nuoširdžiu monologu.

„Visų pirmą noriu pasveikinti trenerį Maksvytį. Labai mėgstu kaip jis valdo savo komandą, kaip „Žalgiris“ žaidžia pastaraisiais metais. Taip pat noriu jo kiek atsiprašyti, nes rungtynių pabaigoje labai greitai jam paspaudžiau ranką, bet tikiuosi, kad jis supras, nes norėjau švęsti su komanda.

Sveikinu visą komandą, žaidėjus. Laimėjome, nes niekada nepasiduodame. Šiandien įvyko tai, kas buvo labai svarbu. Man tai labai daug reiškia, nes esu toks treneris. Likus 3 minutėms iki rungtynių pabaigos, nusprendžiau išleisti Paris`ą Lee, bet, aišku, nebuvau tikras dėl gynybos pakeitimo, bet darėme gerą darbą, nusprendėme ketvirtame kėlinyje viską leisti daryti žaidėjams. Pasakiau Paris`ui, kad jis renkasi, ką nori daryti, tai buvo svarbu, nes esu čia tik vieną savaitę. Esu tikrai velniškai laimingas, myliu savo žaidėjus, taip pat, kaip savo žmoną ir dukrą. Aš tik taip galiu treniruoti.

Ši atmosfera, sirgaliai, arena – tai yra geriausia, ką esu matęs savo gyvenime. Kai čia atvykau, buvau šokiruotas, čia yra geriau nei NBA, sveikinimai“, – kalbėjo G. Pozzecco.

Eurolygos rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL / D. Umbraso / LRT nuotr.

Rungtynės buvo permainingos, tačiau galiausiai „Žalgiriui“ pergalė iš rankų buvo atimta ketvirtajame kėlinyje.

Ketvirtąjį kėlinį agresyviai pradėjo ASVEL, per pirmas 2:30 min. žalgiriečiai taškų nepelnė o ASVEL startavo 6:0 ir sumažino atsilikimą iki 2 taškų. Situacija ir vėl tapo įtempta likus 2:30 min. iki kėlinio pabaigos, kai T. Dimšai buvo skirta nesportinė pražanga, o ASVEL ir vėl deficitą sumažino iki 2 taškų, o T. Luwawu-Cabarrotas netrukus ir vėl stojo prie baudų metimo linijos ir likus 1:32 min. išvedė ASVEL į priekį vieno taško skirtumu (87:86). Nors E. Ulanovas sugebėjo sugrąžinti žalgiriečiams pranašumą, bet T. Luwawu-Cabarroto metimas likus 19 sek. vėl į priekį išvedė ASVEL (89:88). Galiausiai tas pats ASVEL žaidėjas dar pataikė du baudos metimus rungtynių pabaigoje ir įtvirtino pergalę.

G. Pozzecco debiutuoja kaip pagrindinis komandos strategas Eurolygoje, tad pergalė Kaune jam buvo pirmoji stipriausioje Europos lygoje.

„Esu laimingas. Mano draugas sako, kad geriau laimėti 20 taškų skirtumu, nei pralaimėti vieno taško skirtumu. Aišku, man to irgi reikėjo, bet tai buvo svarbu ir dėl savijautos. Jau antras rungtynes žaidėme gerai ir tie vaikinai nusipelnė tos pergalės. ASVEL Eurolygoje buvo pralaimėjusi jau 18 rungtynių paeiliui, manau, kad ši pergalė turi didelę vertę žaidėjams. Mano gyvenimas nepasikeičia nuo krepšinio, esu čia tam, kad jiems padėčiau, augčiau ir smaginčiausi“, – dėstė ASVEL strategas.

Gianmarco Pozzecco / D. Umbraso / LRT nuotr.

Stratego emocijos liejosi ir rungtynių metu, o jo emocingi pokalbiai su žaidėjais jau spėjo sužavėti ne vieną krepšinio sirgalių.

„Kai esi treneris, turi 2 pasirinkimus. Viena, gali bandyti įtikinti visus, kad esi geras treneris dėl savo elgesio, sprendimų, gali ateiti į spaudos konferenciją ir pasakyti tai, kas parodys, kad esi geras treneris. Bet turi kitą pasirinkimą – daryti savo darbą taip, kaip gali geriausiai. Pasirenku šį variantą. Darau tai, ko mano žaidėjai yra nusipelnę, ko jiems reikia, man daugiau nieko nereikia“, – kalbėjo G. Pozzecco.

Galiausiai ASVEL strategas pabrėžė – svarbiausi komandoje yra žaidėjai.

„Prisiminkite vieną dalyką, žaidėjai be trenerio gali žaisti ir laimėti. Treneris be žaidėjų negali laimėti ir žaisti. Tai yra mano įsitikinimas, aš be žaidėjų esu niekas“, – teigė G. Pozzecco.