Įtemptoje dramoje „Fenerbahče“ palaužė „Olympiakos“, pergalę šventė ir Giedraitis

Ketvirtadienio vakarą Eurolygoje susitiko du garsūs vardai – Pirėjo „Olympiakos“ (3-3) ir Stambulo „Fenerbahče“ (5-1). Milžinų mūšį, po itin inirtingos kovos, laimėjo Turkijos sotinės krepšininkai.

Jie graikus palaužė rezultatu 79:77 (29:14, 17:19, 12:24, 21:20).

Amerikietiškus kalnelius priminusiose rungtynėse viskas sprendėsi paskutinėse atakose, o likus žaisti kiek daugiau nei 2 minutes rezultatas buvo lygus (74:74).

Another INTENSE ending between @FBBasketbol and @Olympiacos_BC 🥶



Here is the last play of the game from a different angle 👀 pic.twitter.com/FOoQf6HzLL