Lietuvės atstovaujama Izraelio komanda priversta trauktis iš Europos taurės turnyro

Europos rankinio federacija (EHF) pranešė, kad atšaukia visas Izraelio klubų rungtynes EHF Europos taurės turnyre. Dėl Izraelyje vykstančių karo veiksmų, visi Izraelio klubai yra priversti pasitraukti iš Europos taurės turnyro, rašo rankinis.lt.

Europos taurės moterų turnyre į 3 etapą buvo patekusi Ramat Gano „Maccabi Arazim“ komanda, kurioje žaidžia Jūratė Žilinskaitė-Danilova. Tačiau dėl saugumo buvo atšauktos lapkričio 11-12 d. numatytos Izraelio ekipos rungtynės su Ankaros „Yenimahalle BSK“ komanda. Abejos rungtynės turėjo vykti Turkijoje.

„Bendradarbiaujant su Izraelio rankinio federacija tapo aišku, kad šiuo metu jokių rankinio varžybų, kuriose dalyvautų Izraelio komandos, neįmanoma vykdyti. Tai galioja ir Izraelio klubų rungtynėms išvykoje, nes skrydžiai į ir iš Izraelio yra labai riboti ir sporto komandų delegacijoms nebūtų leidžiama keliauti. Todėl „Maccabi Arazim“ komanda yra priversta trauktis iš Europos taurės turnyro, o jos varžovas „Yenimahalle BSK“ klubas patenka į aštuntfinalį“, – skelbiama EHF pranešime.

Jūratė Žilinskaitė-Danilova / Organizatorių nuotr.

2 etape „Maccabi Arazim“ rankininkės įveikė Kosovo „Ferizaj“ ekipą. J. Žilinskaitė-Danilova prie pergalės prisidėjo 4 įvarčiais per dvejas rungtynes.

„Iš Europos taurės turnyro esame priverstos pasitraukti ne savo noru. Po pergalės prieš Kosovo komandą, džiaugėmės burtais, nes Ankaros ekipa yra tikrai įveikiama. Turėjome galimybę žengti toliau, bet dabar šalyje yra karo padėtis ir numatytu laiku žaisti su Turkijos klubu nėra jokių galimybių, – rankinis.lt apie susiklosčiusią situaciją pasakojo J. Žilinskaitė-Danilova. – Gavome leidimą su Turkijos klubu sužaisti vėliau, bet tai nepadėjo išspręsti problemų. Turkija nėra draugiška Izraelio atžvilgiu. Izraelyje varžovių priimti negalime, vykti į Turkiją taip pat negalime, nes Izraelio valdžia neišleidžia savo piliečių į musulmoniškas šalis. O žaisti neutralioje šalyje Turkijos klubas nesutiko.“

Izraelyje nuo spalio 7 d. buvo nedelsiant sustabdyti bet kokie sporto renginiai ir fizinio lavinimo užsiėmimai. Pastaruoju metu lietuvės komanda atnaujino treniruotes, tačiau jos vyksta laikantis griežtų saugumo reikalavimų.

Jūratė Žilinskaitė-Danilova / Organizatorių nuotr.

„Įvertinus saugumo lygį, prieš savaitę centrinėje šalies dalyje buvo duotas leidimas grįžti į treniruotes. Bet tik tuo atveju, jeigu sporto salės turi saugius kambarius, kad apšaudymo metu būtų galimybė pasislėpti. Šiuo metu taip ir sportuojam. Būna, kad per treniruotę įsijungia sirenos ir mes per minutę turime pasiekti saugius kambarius. Ten praleidžiame apie dešimt minučių ir vėl grįžtame sportuoti į salę, – pasakoja J. Žilinskaitė-Danilova. – Izraelio čempionatas yra sustabdytas iki lapkričio 20 dienos. Planuojama, kad lapkričio pabaigoje atnaujinus čempionatą, rungtynės vyks be žiūrovų. Vėliau bus vertinama situacija ir sprendžiama kaip čempionatas vyks toliau.“

„Maccabi Arazim“ komandoje, be J. Žilinskaitės-Danilovos šį sezoną rungtyniauja dar keturios legionierės – dvi brazilės, serbė ir rusė. Prasidėjus karui, be lietuvės Izraelyje liko tik viena brazilė. Išvykusios rankininkės žada grįžti į Izraelį vėliau.

„Aš gyvenu Petah Tikvoje, mieste centrinėje Izraelio dalyje. Palyginus su tuo, kas vyksta pietinėje šalies dalyje, pas mus palyginti viskas saugu. Apart oro apšaudymų, jokių susišaudymų gatvėse ar žmonių grobimo nebuvo. Todėl ir savo namų palikti neprireikė, – sako J. Žilinskaitė-Danilova. – Lieku ir toliau Izraelyje. Esu ištekėjusi už Izraelio piliečio ir privalau palaikyti savo artimus žmones sunkiu momentu. Į Lietuvą planuoju grįžti kai čia viskas aprims ir bus galimybė skraidyti be jokių trikdžių.“

EHF jau anksčiau paskelbė, kad Izraelio rankinio klubai yra priversti trauktis ir iš Europos taurės vyrų turnyro. Jame į šešioliktfinalį buvo patekę trys Izraelio komandos – Rišon Leziono „Maccabi“, Ašdodo „Hapoel“ ir Holono „Yuvalim“.

Izraelio vyrų rankinio rinktinė šią savaitę turėjo pradėti atrankos turnyrą į 2025 m. pasaulio čempionatą. Tačiau Izraelio rinktinės rungtynės su Liuksemburgo komanda buvo atidėtos neribotam laikui.