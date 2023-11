Į ligoninę paguldytas Sloukas nepadės PAO mače su „Barca“

Penktadienį vyksiančiose Eurolygos rungtynėse Atėnų „Panathinaikos“ (2-3) klubui padėti negalės vienas komandos lyderių Kostas Sloukas.

Pranešama, kad krepšininkas mače su „Barcelona“ (4-1) negalės pasirodyti todėl, kad dėl virškinamojo trakto uždegimo buvo paguldytas į ligoninę.

🚨🇬🇷INJURY REPORT: Kostas Sloukas will miss the upcoming game against Barcelona after being hospitalized due to gastroenteritis pic.twitter.com/zqaYwyvxoI