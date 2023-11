Jamesas vėl gerino NBA rekordą ir pratęsime nukalė „Lakers“ pergalę Los Andželo derbyje

NBA krepšinio lygoje ir toliau dominuoja 38-erių Lebronas Jamesas. Pastarojo šou leido Los Andželo „Lakers“ (3-2) ekipai triumfuoti prieš Los Andželo „Clippers“ (3-2) krepšininkus.

Pratęsimo pareikalavusiame derbyje „Lakers“ šventė pergalę rezultatu 130:125 (24:37, 24:24, 39:24, 30:32, 13:8).

Būtent L. Jameso pasirodymas ir tapo lemiamu mačo veiksniu. Jis per 42 min. pelnė 35 taškus (9/11 dvit., 4/8 trit. 5/10 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

WHAT A PERFORMANCE BY LEBRON 🗣️ 👑 35 PTS 👑 12 REB 👑 7 AST 👑 68% FG Lakers win an OT thriller in the Battle for LA pic.twitter.com/Z6PEjBzd3s

Tokį pasirodymą surengęs krepšininkas tapo pirmuoju NBA žaidėju, surinkusiu 35 taškus 21-ame savo karjeros sezone.

LeBron James is the first player in NBA history to score 35+ PTS in a game in their 21st season. pic.twitter.com/F6GcEoMxKJ