„Masters“ turnyre Paryžiuje – Džokovičiaus pergalė ir Medvedevo nesėkmė prieš Dimitrovą

Paryžiuje vykstantis „Masters“ serijos teniso turnyras jau baigėsi trečiajai pasaulio raketei Danilui Medvedevui (ATP-3).

Šalies agresorės atstovas beveik 3 valandas trukusioje kovoje 3:6, 7:6(7:4), 6:7(2:7) nusileido bulgarui Grigorui Dimitrovui (ATP-17).

G. Dimitrovas trečiajame turnyro etape susikaus su kazachu Alexanderiu Bubliku (ATP-33).

Savo pirmąją kovą turnyre laimėjo ir tolyn žengė pirmoji planetos raketė Novakas Džokovičius (ATP-1).

Serbas įtikinimai 6:3, 6:2 įveikė argentinietį Tomą Martiną Etcheverrry (ATP-31). Trečiajame rate N. Džokovičiaus laukia akistata su olandu Tallonu Griekspooru (ATP-23).

What a tussle 💪



On his 7th match point, Dimitrov defeats Medvedev 6-3 6-7 7-6 🔥#RolexParisMasters pic.twitter.com/JhyTZC3dxN