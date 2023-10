Išdalinti prestižiniai „Ballon d`Or“ apdovanojimai – geriausiu futbolininku pripažintas Messi

Pirmadienį Paryžiuje buvo išdalinti 2023 metų prestižiniai „Ballon d`Or“ apdovanojimai.

2023 m. geriausio planetos futbolininko „Ballon d`Or“ apdovanojimas atiteko Lioneliui Messi. Argentinietis šį apdovanojimą atsiėmė jau 8-ą kartą savo karjeroje ir po dvejų metų pertraukos. Nors klubinis L. Messi sezonas nebuvo ypatingas, jo pergalę šiuose rinkimuose tikriausiai įtvirtino Argentinos rinktinės triumfas pasaulio čempionate praėjusiais metais, minėtame turnyre L. Messi pelnė 7 įvarčius ir tapo geriausiu turnyro futbolininku.

Beje, pagal „Ballon d`Or“ apdovanojimus L. Messi jau yra rekordininkas, tad šis dar labiau padidina jo rekordinę seriją. Arčiausiai L. Messi rikiuojasi tik penkis „Ballon d`Or“ apdovanojimus turintis Cristiano Ronaldo.

Antras rinkimuose liko Erlingas Haalandas, trečioje vietoje rikiuojasi Kylianas Mbappe, ketvirtą vietą užėmė Kevinas De Bruyne, penktoje vietoje rinkimuose dėl šio apdovanojimo liko Rodri („Manchester City“), šeštoje vietoje liko Vinicius (Madrido „Real“).

Geriausia metų futbolininke buvo išrinkta 25-erių ispanė Aitana Bonmati, kuri su „Barcelona“ ekipa skynė trofėjus praėjusiais metais, o šią vasarą pasaulio čempionate su Ispanijos rinktine iškovojo aukso medalį.

Beje, A. Bonmati tapo UEFA praėjusio sezono geriausia metų žaidėja, jai atiteko pasaulio čempionato auksinis kamuolys, o „Ballon d`Or“ trofėjų jį atsiėmė pirmą kartą savo karjeroje. Beje, tai buvo tik 5-asis įteiktas „Ballon d`Or“ trofėjus geriausiai futbolininkei, o pastaruosius du kartus prieš tai rinkimuose triumfavo kita ispanė Alexia Putellas.

Geriausio puolėjo apdovanojimas atiteko Erlingui Haalandui, kuris pirmą sezoną žaisdamas „Manchester City“ ir Norvegijos rinktinės gretose praėjusiame sezone pelnė 56 įvarčius.

He scored 56 goals this season: Erling Haaland is the Gerd Müller Award winner! #ballondor pic.twitter.com/EAzbfkSIxs