Prancūzijoje akmenimis apmėtytas „Lyon“ autobusas – stipriai sužeistas vyriausiasis treneris

Prancūzijos futbolo čempionate užfiksuotas dar vienas smurto atvejis. „Le Parisien“ pranešė, kad prieš sekmadienį turėjusias įvykti „Marseille“ ir „Lyon“ komandų rungtynes akmenimis buvo apmėtytas pastarąją komandą vežęs autobusas.

Teigiama, kad akmenys išdaužė transporto priemonės langus, o stiklo šukės stipriai sužeidė „Lyon“ ekipos vyriausiąjį trenerį Fabio Grosso.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille. Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp

Pranešama, kad sužeistas buvo ir stratego asistentas Raffaele Longo. Taip pat nukentėjo ir keli „Lyon“ futbolininkai. Autobusas komandą vežė iš viešbučio į stadioną.

Socialiniuose tinkluose išplitusiose nuotraukose matyti, kokio masto buvo šis futbolo sirgalių išpuolis.

Netrukus buvo pranešta, kad sekmadienio rungtynės yra atšaukiamos.

🚨🚨| Lyon’s team coach was stoned as they travelled for their game against Marseille. Lyon manager Fabio Grosso got hurt and was bleeding from his face. He is being treated. [@RMCsport]



pic.twitter.com/G2vh1boJM3