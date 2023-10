Žiniasklaida: Kolumbijoje pagrobti „Liverpool“ žaidėjo Diazo tėvai

„Liverpool“ komandai atstovaujantis Kolumbijos futbolininkas Luiso Diazas savaitgalį sulaukė bauginančių žinių iš gimtinės. Pranešta, kad Kolumbijoje buvo pagrobti jo tėvai.

Tiesa, šeštadienį taip pat buvo paskelbta, kad žaidėjo motina jau yra išgelbeta, bet pareigūnai vis dar ieško jo tėčio.

Tuo metu sekmadienį „Liverpool“ klubas paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame patvirtino, kad žino šią žaidėjo situaciją.

🚨 Liverpool star Luis Díaz parents have been kidnapped today in Colombia, per @VickyDavilaH reports. Tje case happened in the recent hours in Barrancas, La Guajira. The police is reportedly taking care of the case as they are working to bring Luis parents back asap. pic.twitter.com/q7BBePnqrB

„Labai tikimės, kad klausimas bus išspręstas saugiai ir kuo greičiau. Tuo tarpu žaidėjo gerovė ir toliau bus mūsų prioritetas“, – ESPN citavo „Liverpool“ pranešimą.

Į tokį nusikaltimą sureagavo ir Kolumbijos prezidentas Gustabo Petro, kuris atleto tėvų pagrobimą pavadino valstybinės reikšmės įvykiu.

Sekmadienį „Liverpool“ Anglijoje žais su „Nottingham Forest“ ekipa, tačiau mače L. Diazas nepasirodys.

🚨🇨🇴 Luis Díaz, not in Liverpool squad today as he continues to deal with his family’s situation in Colombia where his parents were kidnapped in Barrancas.



His mother has been rescued by the police. No updates yet on his father. pic.twitter.com/7lGnoHZ1bE