Turnyro lentelės kaimynų akistatoje – užtikrinta „Brentford“ pergalė prieš „Chelsea“

Anglijos futbolo „Premier“ lygoje svarbią pergalę iškovojo „Brentford“ vienuolikė, kuri rezultatu 2:0 palaužė Londono „Chelsea“ futbolininkus.

Pirmąjį mačo įvartį 58-ą min. pelnė jamaikietis Ethanas Pinnockas, o pačioje pabaigoje, 90+6 min., tašką padėjo Bryanas Mbeumo.

The only team to win their first three Premier League matches at Stamford Bridge 👏 @BrentfordFC | #CHEBRE pic.twitter.com/7RCYB4h3Cz