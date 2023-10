Klaidas ir būtinybę pasimokyti pabrėžęs Maksvytis: pralaimėjome dar prieš šias rungtynes

„Jie buvo žymiai geresni šiandien ir nusipelnė pergalės. Tikiuosi, kad mums tokios rungtynės bus tik vienos ir mes išmoksime savo pamoką“, – po skaudaus pralaimėjimo „Valencia“ ekipai rezultatu 72:87 sakė Kauno „Žalgirio“ strategas Kazys Maksvytis.

Nuo pat rungtynių pradžios „Žalgiriui“ buvo sunku stabdyti „Valencia“ ekipos greitas atakas, nes visos jos būdavo pavojingos, net jei nesibaigdavo taškais. Tiesa, žalgiriečiai rado ir savo ginklų puolime, tad įpusėjus kėliniui komandas skyrė vos 2 taškai (7:9). Žaidimas buvo klampus, bet „Žalgiris“ nepataikė net ir gerai išmestų tritaškių, o savo progas išnaudojusi „Valencia“ po pirmojo kėlinio jau pirmavo 8 taškais.

Antrojo kėlinio pradžia žalgiriečiams klostėsi dar blogiau ir jau netrukus „Valencia“ pranašumą padidino iki dviženklio. Į kiekvieną žalgiriečių bandymą vėl sugrįžti į rungtynes, „Valencia“ komanda atsakydavo ir vėl atitrūkdavo, o po dviejų kėlinių jau pirmavo 22 taškų skirtumu.

Nors trečiajame kėlinyje „Valencia“ ir toliau atsakydavo į kiekvieną „Žalgirio“ mėginimą pabusti, tačiau likus apie 3 minutėms iki kėlinio pabaigos keli sėkmingi kauniečių žaidimo epizodai pabudino areną, o kartu, panašu, kiek pabudo ir patys žalgiriečiai, kurie surengė spurtą 9:0. Tiesa, galiausiai prieš lemiamą ketvirtį „Žalgiris“ vis tiek turėjo 19 taškų deficitą (53:72). Galiausiai ketvirtas kėlinys tapo formalumu ir „Žalgiris“ pripažino skaudų pralaimėjimą.

K. Maksvytis pripažino, kad šiandien jo vadovaujamai komandai pritrūko per daug dalykų.

„Daug dedamųjų šiandien trūko. Ir puolime, ir gynyboje, atskiri žaidėjai blogai įėjo į runtgynes. Atrodo, kad pralaimėjome šias rungtynes kažkur kitur, pasiruošdami tiek fiziškai, tiek morališkai. Tikiuosi, kad daugiau nebus tokių atsiplaidavimų, gal jau pagalvojome, kad „Valencia“ atvažiuos čia pralaimėti, bet taip nėra, visi kovoja dėl pergalės“, – teigė K. Maksvytis.

Žalgiriečiai šiose rungtynėse klydo 14 kartų, pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių, o tritaškius metė tik 25 proc. taiklumu. Visgi K. Maksvytis teigė, kad pralaimėjimo šaknys glūdėjo jau ne rungtynėse.

„Aiškinsimės, per daug sudedamųjų, tiek atskirų žaidėjų forma. Rungtynės buvo pradėtos 3 klaidomis, šią savaitę blogai padirbėjome, blogai paruošėme komandą. Per daug klaidų, jei reikia keistis, nesikeičiame, leidžiame eiti į stiprią pusę. Per daug klaidų vienoje vietoje. Pralaimėjome dar prieš šias rungtynes, paruošdami komandą“, – dėstė „Žalgirio“ strategas.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – „Valencia“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Paklaustas, ar šios rungtynės nėra ženklas, kad „Žalgiriui“ greičiau reikia rasti papildymą, K. Maksvytis dėjo viltis į savo komandą.

„Tikiuosi, kad čia yra vienetinis atvejis ir daugiau tokių rungtynių nebus. Jei kartosis, tada be abejo“, – kalbėjo K. Maksvytis.

Nors „Žalgiris“ sėkmingai pradėjo Eurolygos sezoną, tačiau šis, tik antrasis pralaimėjimas, tapo kibiru šalto vandens.

„Iššvaistytas taškas, namų pranašumas. Manau, kad „Valencia“ gali būti mūsų rimtas varžovas atkrintamosiose, pralaimėjome per daug dideliu skirtumu, tai kaina yra nemaža. Kažkiek užsiliūliavome, komanda nebuvo 100 procentų, o kai nesame 100 procentų, neįveiksime nei vienos komandos“, – užbaigė K. Maksvytis.