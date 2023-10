Dėl dopingo nubaustas pasaulio čempionas kaltina sūnaus vaistus

Kartu su Lioneliu Messi ir Argentinos rinktinė pernai gruodį pasaulio futbolo čempionatą laimėjęs Papu Gomezas gavo 2 metų diskvalifikaciją už dopingo vartojimą. Futbolo veteranas dėl to kaltina sūnaus vaistus.

Dar 2022 m. spalį paimtame P. Gomezo mėginyje rasta draudžiamos medžiagos terbutalino.

35 metų futbolininkas, dabar priklausantis Italijos „Monza“ klubui, neseniai sužinojo, kad dėl dopigno vartojimo futbolo negalės žaisti 2 metus. Tai gali apskirtai užbaigti puolėjo karjerą.

„Niekada nevartojau ir neturėjau jokio noro vartoti uždraustas medžiagas. Į mano organizmą terbutalinas pateko netyčia išgėrus šaukštą sūnaus sirupo nuo kosulio.

Be to reikia pažymėti, kad medikams leidus terbutalinas yra galimas vartoti profesionaliems sportininkams ir niekaip nepadeda žaidžiant futbolą“, – savo kreipimesi per „Instagram“ sakė P. Gomezas.

35 metų puolėjas šią vasarą kaip laisvasis agentas papildė „Monza“ ekipą, tačiau iki šiol nesužaidė nė vieno mačo. Argentinietis geriausiai žinomas dėl žaidimo Bergamo „Atalanta“ ekipoje, kuriai atstovavo nuo 2014 iki 2021 m. Pastaruosius du sezonus jis žaidė „Sevilla“ ekipoje.