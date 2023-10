Normantas laukia kovos su „Ryto“ legendos treniruojamais panevėžiečiais: žiūrovams turėtų būti įdomu

„Betsafe-LKL“ čempionate pirmąsyk šiame sezone susitinka pernykščiai prizininkai. Vilniaus „Rytas“ namuose priima Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ iššūkį, rašo lkl.lt.

Abi ekipos į vietinį frontą sugrįžta po nesėkmingos savaitės tarptautiniuose turnyruose. Prancūzijoje „Rytas“ beveik panaikino 25 taškų deficitą, bet galiausiai 83:87 krito prieš Dižono JDA. Tuo tarpu „7bet-Lietkabelis“ neturėjo šansų išvykoje į Vokietiją, kur 74:99 neprilygo Ulmo „ratiopharm“.

Tiesa, jei Panevėžio klubas jau buvo spėjęs patirti pralaimėjimo skonį, Giedriaus Žibėno kariauna iki starto Čempionų lygoje skynė lengvas pergales „Betsafe-LKL“.

„Galbūt tai truputį padarė meškos paslaugą, kad neturėjome panašaus pajėgumo priešininko, – apie sunkų vakarą Dižone su portalu LKL.lt mintimis dalinosi „Ryto“ kapitonas Margiris Normantas. – Gal buvo kažkiek šokas, viskas susidėjo į vieną. Bet viskas bus gerai. Čia mums sprigtas, spyris į užpakalį.“

Įdomus sekmadienio susitikimo akcentas – Roberto Štelmaherio sugrįžimas į Vilnių. Prie „Ryto“ legendų priskiriamas latvis buvo viena ryškiausių asmenybių šlovingiausiuose klubo istorijos puslapiuose, kuriuos puikiai pamena ir vilniečių kapitonas.

Margiris Normantas / LKL nuotr.

„Kai buvau vaikas, teko stebėti jį ir buvo smagu už „Rytą“, kuriam tuo metu sekėsi. Jis buvo charizmatiškas žaidėjas, berods charizmatiškas ir treneris. Bus smagu su jais pasibandyti ir pasižiūrėti, kaip jis tą komandą veda“, – tvirtino 26-erių lietuvis.

Pasisėmęs patirties pasaulio čempionate, vilnietis „Betsafe-LKL“ kol kas fiksuoja puikius rodiklius – per 24 minutes pelno po 15,6 taško (54,2 proc. trit.), išdalina 2,2 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja 3,6 bei perima 2,2 kamuolio ir renka 17,8 naudingumo balo.

Prieš Vilniaus ir Panevėžio klubų mūšį portale LKL.lt – pokalbis su „Ryto“ lyderiu M. Normantu.

– Po sėkmingo starto Lietuvoje sekė kontrastingu žaidimu pažymėtas pralaimėjimas Čempionų lygoje. Kokios buvo bėdos Prancūzijoje?

– Tiesiog nevykdėme to, ką buvome susitarę pačioje pradžioje. Tiek gynyboje, tiek puolime strigome ir po to jau nespėjome prisivyti. Bet esame tikrai geresnė komanda nei parodėme per pirmus du kėlinius.

– Kaip pozityvą turbūt galima įvardinti ne tik sugrįžimą, bet ir Keitho Hornsby žaidimą (gynėjas pelnė 19 taškų, surinko 20 naudingumo balų ir pagal šiuos rodiklius pirmavo komandoje). Gal ir jums, kaip kapitonui, ramiau, kad šis žaidėjas po sunkios pradžios sužaidė sėkmingesnį mačą?

– Jis rimtas vyras, supranta, kaip kas vyksta, nesugriuvo ir negali sugriūti, nes turi patirties. Smagu, kad jis atsigauna.

– „Betsafe-LKL“ jūs žaidėte prieš komandas, kurios šiuo metu rikiuojasi turnyrinės lentelės apačioje. Gal kol kas trūko rimtesnio iššūkio?

– Galbūt tai truputį padarė meškos paslaugą, kad neturėjome panašaus pajėgumo priešininko. Gal buvo kažkiek šokas, viskas susidėjo į vieną. Bet viskas bus gerai. Čia mums sprigtas, spyris į užpakalį. Pažiūrėjome video, išanalizavome, ką darėme blogai ir pasitaisėme. Taip daugiau nebus.

– Pastaraisiais metais išsigrynino „Ryto“, kaip puolimo komandos, identitetas, bet treneris neslepia, kad norėtų geresnės gynybos. Ar daug iki to trūksta?

– Šiemet yra taip, kad tiesiog reikia laikytis susitarimų. Tikrai yra žmonių, kurie ginasi, turime pajėgesnių gynyboje žmonių nei pernai. Jei visi laikysimės taisyklių ir norėsime gintis, viskas bus gerai. Bet tai turi išsikristalizuoti bėgant laikui. Atliekame daug atakų, todėl automatiškai daugiau atakuoja ir priešininkai. Normalu, bet reikia laikytis taisyklių ir eigoje viskas bus gerai.

– Sezoną pradėjote nepraėjus daug laiko po pasaulio čempionato. Ar nebuvo sunku pirmąkart taip persijungti į įprastinį sezoną ritmą?

– Buvo tikrai smagu pažaisti prieš aukščiausio lygio žaidėjus, bet reikia suprasti, kad pilna jėga žaisti reikia ir čia. Pirmose rungtynėse kažkiek strigau, bet dabar viskas lyg ir tvarkoje. Gal Čempionų lygoje šiek tiek perdegėme, asmeniškai nesusimečiau savo metimų, bet viskas grįžta į savas vėžes.

Margiris Normantas / „Betsafe-LKL“ nuotr.

– Sezono pradžia jums asmeniškai sėkminga. Galbūt dar jaučiasi su rinktine padarytas vasaros įdirbis?

– Galbūt tai tiesiog ramybė. Jau treti metai, tas pats treneris, daugmaž tie patys žmonės aplinkui, pasitikėjimas savimi dar tvirtesnis. Čempionų lygoje gal nepasisekė, bet nekreipiant į tai dėmesio, gal pasitikėjimas tai lemia.

– Neretai rinktinės žaidėjai įsibėgėjant sezonui krenta į duobelę. Kiek ruošiatės tam su fizinio rengimo treneriu? Galbūt to galima išvengti?

– Išvengti tai tikrai neišvengsi, kiekvienas turi duobelių. Vienam gal taip nutinka žiemą, kitam – pavasario pradžioje, po Citadele KMT ir intensyvesnio tvarkaraščio. Reikia galvoti, kaip greitai tu iš duobės atsitiesi. Fiziškai duobė bus, gal ir dabar kartais jaučiasi, kad šlubuoja metimas ar fizinės galimybės, priklauso ir nuo dienos. Reikia daug dirbti su savimi ir psichologiškai, ir fiziškai – tik taip gali sau padėti.

– Į Vilnių atvyksta „7bet-Lietkabelis“, kuris pastaraisiais metais tapo aršiu jūsų varžovu, bet šią vasarą smarkiai pasikeitė. Kaip panevėžiečiams sekasi įsivažiuoti jūsų akimis?

– Apie juos daug pasakyti negaliu, nes nedaug teko matyti juos žaidžiančius. Analizuojant komandą, matosi, kad liko trys pagrindiniai žaidėjai nuo praeitų metų. Gynyboje tai yra Maldūnas su Lipkevičiumi, o puolime Orelikas, kuris apjungia juos. Būtent jie yra neblogoje formoje, o jei dar sužaidžia jaunesni žaidėjai, jie gerai atrodo. Matosi, kad ir jiems reikia laiko, kad įsivažiuotų, bet tai pavojinga komanda.

– Laukia susitikimas su Gabrieliumi Maldūnu ir Deividu Sirvydžiu, komandos draugais Lietuvos rinktinėje. Ar dabar dvikovos su Panevėžio komanda dėl to dar įdomesnės?

– Kai jau ateina laikas žaisti, daug draugų nelieka, bet prieš tai smagu pasišnekėti, aptarsime kas kaip gyvenime vyksta ir tiek.

Robertas Štelmaheris / Betsafe-LKL nuotr.

– Varžovus treniruoja „Ryto“ legenda Robertas Štelmaheris. Kiek sentimentų iš jūsų pusės yra išlikę šiam latviui?

– Kai buvau vaikas, teko stebėti jį ir buvo smagu už „Rytą“, kuriam tuo metu sekėsi. Jis buvo charizmatiškas žaidėjas, berods charizmatiškas ir treneris. Bus smagu su jais pasibandyti ir pasižiūrėti, kaip jis tą komandą veda. Bus įdomu.

– „Rytas“ ir „7bet-Lietkabelis“ – dvi rezultatyviausios lygos komandos. Tikriausiai neverta tikėtis gynybinio stiliaus rungtynių?

– Priklausys ir nuo dienos. Būna įvairiai. Jei tiek jie, tiek mes gerai vykdysime gynybos planą, galime mesti ir po 70 taškų. Bet taip – mes esame labiau atakuojančio tipo komandos su gan greitomis atakomis. Bus ir kovos, ir gražių epizodų, žiūrovams turėtų būti įdomu.

– Nors namie dar nežaidėte prieš turnyrinės lentelės viršaus ekipas, „Jeep“ arena solidžiai užsipildydavo ir prieš kitas komandas. Realu tikėtis, kad palaikymo lygis bus dar kilstelėtas į viršų?

– Aš labai to tikiuosi. Smagu, kad arena užsipildo ne tik su grandais, bet ir su žemesnio lygio komandomis. Smagu, kad yra tokia tendencija. Tikiuosi, kad salė ir vėl bus pilna, bus karšta atmosfera. Manau, bus smagu.