„Formulės-1“ sprinto lenktynėse JAV – eilinė Verstappeno pergalė

JAV mieste Ostine šeštadienį įvyko „Formulės-1“ sprinto lenktynės, kuriose eilinę pergalę pasiekė čempiono titulą jau užsitikrinęs Maxas Verstappenas.

„Red Bull“ pilotas nesunkiai laimėjo lenktynes ir į savo sąskaitą įsidėjo papildomus 8 taškus.

Lewisas Hamiltonas finišavo antras ir užsidirbo 7 taškus, trečias liko Charlesas Leclercas.

Būtent tarp šių pilotų ir vyko intensyviausia kova pirmajame rate, tačiau jau antrojo posūkio metu į priekį įsiveržęs M. Varstappenas nepaleido šios pozicijos ir finišavo pirmas.

Pagrindinės JAV „Formulės-1“ etapo lenktynės Ostine prasidės sekmadienį 22 val.

Iki sezono pabaigos lieka dar keturi etapai.

Sprinto rezultatai:

