Mirė Anglijos futbolo legenda Bobby Charltonas

Šeštadienį Angliją apskriejo liūdna žinia – mirė legendinis futbolininkas Bobby Charltonas. Apie tai pranešė 86-erių B. Charltono artimieji.

Užuojautas jau pareiškė FIFA prezidentas Gianni Infantino, „Manchester United“ klubas ir kiti.

B. Charltonas Anglijoje laikomas vienų iš geriausių visų laikų futbolininkų.

Didžiąją karjeros dalį jis praleido būtent „Manchester United“ klube, kur žaidė nuo 1956 metų iki 1973 metų. Vilkėdamas „Manchester United“ marškinėlius jis sužaidė 606 rungtynes ir pelnė 199 įvarčius.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.