Trileris Atėnuose: išvarytas Atamanas, pratęsimas ir dar vienas „Panathinaikos“ nusivylimas

Trečiąją nesėkmę Eurolygoje patyrė žvaigždžių pripildytas Atėnų „Panathinaikos“ (1-3) klubas, namuose po pratęsimo 81:86 (15:20, 9:19, 25:18, 23:15, 9:14) pralaimėjęs Tel Avivo „Maccabi“ (2-1).

Svečiai iš Izraelio pirmąjį kėlinį pradėjo geriau, o juos įkvėpė puikus B. Colsono žaidimas. Puolėjas pelnė 9 iš 12 pirmųjų komandos taškų, o „Maccabi“ pasiūlytas agresyvumas stabdė vieną „Panathinaikos“ lyderių M. lessortą.

Antrajame ketvirtyje „Panathinaikos“ puolimas buvo visiškai surakintas, o T. Blattas smeigė du tritaškius, B. Colsonas pridėjo dar 6 savo taškus (15 tšk. pirmoje pusėje) ir į pertrauką „Maccabi“ išėjo pirmaudama net 39:24. Atėnų ekipa antrajame ketvirtyje įmetė tik 9 taškus.

Po pertraukos „Panathinaikos“ startavo M. Grigonio ir J. Granto tritaškiais, o netrukus liko be trenerio E. Atamano. Aikštės viduryje perėmus kamuolį „Maccabi“ žaidėjas iškart prasižengė ir E. Atamanas iššūkiu reikalavo skirti nesportinę pražangą. Teisėjai peržiūrėjo epizodą ir nusprendė, kad pražangą yra paprasta, į ką E. Atamanas reagavo aršiai puldamas arbitrus ir už tai gavo antrąją techninę pražangą.

Ergin Ataman FURIOUS with the refs, gets ejected with a second T pic.twitter.com/xBPzn6oztC