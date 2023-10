Fantastiškai pratęsimą išplėšęs „Partizan“ galiausiai krito Pirėjuje

Antrąją pergalę Eurolygoje iškovojo praėjusio sezono finalininkas Pirėjo „Olympiakos“ (2-2), tik po atkaklios kovos ir pratęsimo 98:94 (28:21, 21:22, 10:26, 26:16, 13:9) palaužęs Belgrado „Partizan“ (1-3).

Po apylygės pirmosios mačo pusės „Partizan“ nušlavė varžovus trečiajame kėlinyje, kurį 9 iš eilės taškais pradėjo A. Smailagičius. Po D. Andjušičiaus baudų metimų komandas skyrė 10 taškų (63:53).

Kėlinį 6 taškais baudomis uždarė Z. LeDay`us, bet „Olympiakos“ išliko ties 10 taškų riba (59:69).

G. Larentzakio tritaškiai ketvirtajame kėlinyje leido graikams priartėti prie varžovų, kai likus 3 min. komandas jau skyrė tik taškas – 76:77.

Likus žaisti 50 sek. po K. Papanikolaou baudų metimų (81:82) kamuolį turėjo „Partizan“, bet K. Punteris vienoje atakoje dukart prametė ir G. Larentzakis sumetė baudas. „Partizan“ po jų turėjo 17 sek., bet K. Punteris suklydo ir G. Larentzakis pridėjo dar dvi baudas, palikdamas varžovams 5 sek.

JAMES NUNNALLY takes it to OT in Greece 🎯🤯@PartizanBC #MagicMoment pic.twitter.com/qs10SKnKSl