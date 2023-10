Paskutinėse ikisezoninėse rungtynėse – Valančiūno ir „Pelicans“ pergalė prieš „Magic“ ekipą

Jono Valančiūno atstovaujama Naujojo Orleano „Pelicans“ ekipa sužaidė paskutiniąsias ikisezonines NBA rungtynes ir rezultatu 104:92 (25:26, 28:29, 24:21, 27:16) įveikusi Orlando „Magic“ ekipą iškovojo pirmą pergalę pasiruošimo etape.

J. Valančiūnas tarp 5 krepšininkų, kurie surinko dviženklį taškų skaičių, o pats per 21 žaidimo minutę pelnė 10 (5/7 dvit., 0/2 trit.) taškų, atkovojo 6 kamuolius, 3 kartus suklydo ir 4 kartus prasižengė.

Beje, J. Valančiūnas atsidūrė ir įspūdingo epizodo neigiamoje pusėje – vieną iš lietuvio metimų įspūdingai blokavo Jonathanas Isaacas.

