Italus nugalėję anglai užsitikrino vietą Europos čempionate

Anglijos rinktinėje – puikios nuotaikos. Garetho Southgate`o treniruojama futbolo rinktinė užsitikrino vietą 2024 metų Europos čempionate.

Anglijos futbolininkai atrankos C grupės rungtynėse namų „Wembley“ stadione 3:1 nugalėjo Italiją.

#EURO2024 qualification: secured 🙌



The #ThreeLions are heading to Germany next summer! pic.twitter.com/cduT7U0K8Z