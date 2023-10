Po traumos atsigavęs Rubštavičius žengė į NBA aikštelę

Legionieriaus karjerą pradėjusio Manto Rubštavičiaus atstovaujama Naujosios Zelandijos „Breakers“ ekipa sužaidė draugišką mačą su Jutos „Jazz“ žvaigždynu. Ant NBA parketo pasirodė ir lietuvis.

„Breakers“ rungtynes pralaimėjo rezultatu 94:114 (11:31, 32:28, 22:25, 29:30).

Nepaisant to, 21-erių M. Rubštavičius be taškų neliko. Per 16 minučių jis pelnė 9 taškus (1/2 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.) bei atliko rezultatyvų perdavimą.

