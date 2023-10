Briuselyje vykusios Belgijos ir Švedijos rungtynės nutrauktos dėl mirtino išpuolio

Briuselyje įvykdytas mirtinas išpuolis palietė ir Europos futbolo čempionato atrankos rungtynes tarp Belgijos ir Švedijos rinktinių. Pradžioje dvikova buvo sustabdyta esant lygiam rezultatui 1:1, tačiau vėliau rungtynės buvo nutrauktos.

Kiek anksčiau buvo skelbta, kad per šaudymą Briuselyje žuvo du žmonės, o įtariamasis slapstosi.

Įtariamas šaulys, vilkėjęs oranžinės spalvos striukę, iš įvykio vietos pabėgo panaudojęs automatinį šautuvą. Belgijos prokuratūros atstovė spaudai sakė, kad pradėtas tyrimas, tačiau nesiėmė spėlioti apie šaulio motyvą.

Socialinėje erdvėje paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti arabiškai kalbantis vyras, teigiantis, kad išpuolį įvykdė vardan Dievo.

Skelbiama, kad aukos buvo Švedijos piliečiai. Vėliau pasirodė pranešimai, kad Švedijos futbolininkai sužinoję apie įvykius atsisakė žengti į aikštę ir pasiūlė nutraukti rungtynes. Belgijos atstovai priėmė tokį pasiūlymą.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

🚨 Belgium-Sweden game has been suspended as players are now refusing to emerge for the second half.



This happens after two Swedish football fans were shot dead in Brussels ahead of tonight’s game.



The perpetrator remains on the loose.



After first half the game was not called… pic.twitter.com/SiSukUWCPW