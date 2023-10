Žaliai balta „Žalgirio“ sirgalių jūra vėl ošia – į Kauną sugrįžo didžioji Eurolyga

Penktadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje nuo triukšmo vėl kilnojosi stogas, o žalia ir balta spalvomis nusidažiusi sirgalių jūra vieningai skandavo savo miesto komandos vardą. Viso to priežastis paprasta – į Nemuno salą sugrįžo didysis Eurolygos krepšinis.

Antrajame naujojo sezono ture vietos „Žalgiris“ (1-0) savo namų tvirtovėje priėmė Belgrado „Crvena Zvezda“ (1-0) krepšininkus, o liepsnojanti atmosfera įsižiebė dar prieš pirmąjį teisėjo švilpuką. Aistruoliai garsiais plojimais pasitiko šeimininkus ir kurtinančiu švilpimu palydėjo Serbijos komandos krepšininkus.

Neprasidėjus rungtynėms pagerbimo sulaukė Mantas Kalnietis. Buvęs žalgirietis ir praėjusiame sezone profesionalo karjerą baigęs krepšininkas gavo LKL čempiono žiedą.

Sugiedoję Lietuvos himną sirgaliai nesėdo į savo vietas, o ėmė šokinėti ir skanduoti „Žalia balta“. Aistruoliams šokinėjant drebėjo ir žurnalistų ložėje esantys stalai.

Zalgiris fans are ready for the start of the EuroLeague in Kaunas 🔥💚 pic.twitter.com/dxKk3t291A