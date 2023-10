Monstrišku dėjimu lanką laužęs ir komandą pergalei užkūręs Butkevičius: garbė žaisti tokioje atmosferoje

Penktadienio vakarą Eurolygos krepšinio šventė vėl sugrįžo į Kauną „Žalgirio“ areną, kuri ketvirtajame mačo su „Crvena Zvezda“ kėlinyje tiesiog paskendo euforijoje. Neįtikėtinas emocijas galingu dėjimu pažadino ir lemiamam spurtui komandą prikėlė nuostabią atkarpą sužaidęs Arnas Butkevičius.

Kazio Maksvyčio auklėtiniai emocingą pergalę šventė rezultatu 79:74 (19:21, 16:17, 15:18, 29:18).

Iki ketvirtojo kėlinio A. Butkevičius buvo pelnęs tik vieną tašką, tačiau lemiamame ketvirtyje surinko net 11 ir taip tapo tikru žalgiriečių didvyriu.

„Tai buvo sunkus mačas mums. Manau, kad daugiau minučių žaidėme prastai nei gerai. Tik emocijų ir sunkaus darbo dėka sugebėjome laimėti. Visgi mums tikrai trūko kokybės. Antrą mačą iš eilės sužaidėme taip pat, kai tik paskutinėmis minutėmis sugebėjome išplėšti pergalę“, – po mačo kalbėjo A. Butkevičius.

Primename, kad abi komandos Eurolygos sezoną pradėjo pergalingai. „Žalgiris“ pirmajame ture išvykoje 82:79 įveikė Bolonijos „Virtus“ krepšininkus, o „Crvena Zvezda“ namie 94:73 nugalėjo Vilerbano ASVEL klubą.

Didžiojo Europos krepšinio išsiilgę sirgaliai prieš rungtynes sukūrė įspūdingą atmosferą ir savo miesto komandą pasitiko su milžinišku plakatu, kuriame puikavosi Kazys Maksvytis.

Rungtynes aukštesne nata atidarė šeimininkai: Kevariusas Hayesas išrašė du blokus, o po puolime atkovoto kamuolio Rolandas Šmitas išvedė komandą į priekį 4:2. Netrukus atsidarė ir Keenanas Evansas, o po taiklaus Edgaro Ulanovo tritaškio žalgiriečių pranašumas išaugo iki 9 taškų (13:4).

Zalgiris fans are ready for the start of the EuroLeague in Kaunas 🔥💚 pic.twitter.com/dxKk3t291A