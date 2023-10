„7bet-Hockey Punks“ skaudžiai pralaimėjo Latvijos klubui

Tęsiasi „7bet-Hockey Punks“ klubo pralaimėjimų serija OHL Baltijos čempionate. Ketvirtadienį Vilniaus „Pramogų“ arenoje vilniečiai 0:8 nepasipriešino „Mogo/LSPA“ komandai, rašo hockey.lt.

Per pirmąjį kėlinį keturis kartus pasižymėję svečiai iš Latvijos, per kitus du kėlinius pridėjo dar po du įvarčius. Negana to, jie taip ir neleido „7bet-Hockey Punks“ pelnyti nė vieno įvarčio.

Nugalėtojams po du įvarčius pelnė Deividas Sakanis ir Patrikas Trasunas, po kartą lietuvius baudė Ričardas Birzinša, Gustavas Bergas, Gintas Meija ir Reinis Martinšas Lejniekas.



Tai buvo jau 8-asis vilniečių pralaimėjimas per tiek pat rungtynių. Su vienu tašku „7bet-Hockey Punks“ lygoje žengia paskutiniai.