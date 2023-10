„Kaunas City“ į Serbiją kautis Kontinentinės taurės antrajame etape išvyko su aiškiai užsibrėžtais tikslais

„Kaunas City“ komanda vakar atvyko į Belgradą, kur penktadienį jie pradės kovas IIHF Kontinentinės taurės antrajame etape, rašo hockey.lt.

Kelią į antrąjį etapą kauniečiams garantavo įspūdingas pasirodymas namuose surengto pirmojo etapo varžybose. Nepalikę jokių vilčių Kroatijos, Estijos ir Islandijos atstovams, jie užtikrintai laimėjo grupių etapą ir tapo vienintele savo kovas pratęsiančia komanda.



Į Serbiją – sustiprėję ir su aiškiais tikslais



Antrajame etape Serbijoje „Kaunas City“ susidurs su kur kas rimtesniais varžovais. Visgi, prieš laukiantį iššūkį kauniečiai nėra nusiteikę sudėti ginklų. Komandos direktorės Rasos Nemanienės teigimu, į išvyką jų ekipa vyksta su konkrečiais tikslais.



„Komandai keliami tikslai: vykdyti trenerio nurodymus, nepasiduoti provokacijoms ir rodyti aukščiausio lygio ledo ritulį. Atvažiavome čia ne tik sužaisti trejas rungtynes, tačiau ir parodyti, kad į antrąjį etapą patekome ne veltui“, – iš kauniečių stovyklos Serbijoje kalbėjo R. Nemanienė.



Siekdami parodyti viską ką gali, „Kaunas City“ į Serbiją atvyko trečiadienį, o dieną prieš turnyro startą jie surengs treniruotę būsimų kovų arenoje.



„Antrajam etapui komanda ruošėsi labai atsakingai, žinome kokie stiprūs varžovai mūsų laukia. Serbija mus pasitiko svetingai, oras puikus, o nuotaikos geros. Nors tenka pripažinti, jog mūsų kelionė nebuvo pati lengviausia. Vykstame į pirmąją treniruotę, o rytoj stosime į kovą su vienu rimčiausių priešininkų – Vengrijos čempionų klubu“, – apie komandos planus Serbijoje kalbėjo klubo direktorė.



Apie kauniečių ambicijas kalba ir jų veiksmai formuojant sudėtį. Nuo kauniečių pergalės pirmajame IIHF Kontinentinės taurės etape jie į savo gretas susigrąžino Lietuvos rinktinės narį Aivarą Bendžių bei pasikvietė ukrainietį Dmyto Danylenko. Abu šie puolėjai turi sukaupę pakankamai tarptautinių dvikovų patirties, kuri turėtų padėti kauniečiams ir dar labiau pagyvintų „Kaunas City“ rotaciją.





Sustiprėjusį „Kaunas City“ potencialą atspindi ir jų pasirodymai OHL Baltijos čempionate. Šį sezoną jie jau ne kartą metė iššūkį stipriausiems Latvijos klubams, o žaisdami su „Prizma“ komanda iš Latvijos parsivežė pergalę.

„Kaunas City“ komanda / Hockey.lt nuotr.

Varžovai – kur kas stipresni nei pirmajame etape



IIHF Kontinentinės taurės antrajame etape kauniečiai susidurs su visai kito lygio varžovais. Visos trys laukiančios varžovės puikiai žino ką reiškia žaisti šiame etape. Visgi, tik vienai iš jų tebuvo pavykę įveikti šį etapą.



Geriausiai prieš turnyrą vertinamos „Ferencvarosi“ galimybės. Vengrai savo gretose turi ir elitiniame pasaulio čempionato divizione savo šalies rinktinės garbę gynusių ledo ritulininkų, ir aukščiausio lygio ledo ritulio paragavusių legionierių.



Savo gretose „Ferencvarosi“ turi 10 legionierių, tarp kurių dominuoja žaidėjai iš Šiaurės Amerikos, Suomijos bei Čekijos. Dauguma iš jų jau yra palikę savo atžymą ledo ritulyje, o suomiai bei čekai gali pasigirti ilgą laiką rungtyniavę savo šalies aukščiausiose lygose.



Už vengrų komandos vairo stovintis Szabolcas Fodoras šioje ekipoje dirba jau penketą metų ir per šį laiką Vengrijoje jam lygių nebuvo – visus šiuos sezonus „Ferencvarosi“ iškovojo čempionų titulą.



IIHF Kontinentinėje taurėje įprastai puikius rezultatus demonstruoja Ukrainos komandos, tarp kurių ir antrąjį etapą keletą kartų sėkmingai šiose varžybose praėjusi Kijevo „Sokol“ komanda. Visgi, šalyje besitęsiantis karas ir susiskaldymas vietinėse pirmenybėse gerokai apsunkino „Sokol“ pasiruošimą tarptautinėms kovoms.



Dėl konfliktų suskilusios Ukrainos ledo ritulio pirmenybės šį sezoną turi tik 6 dalyvius, o dauguma geriausių žaidėjų išvyko savo karjeros tęsti į užsienį. Nuostolių sudėtyje turi ir „Sokol“, kuri vasarą paleido tris Ukrainos rinktinės žaidėjus.



Į Serbiją „Sokol“ atvyksta be legionierių, tačiau su patirtimi ir noru įrodyti, jog sunkumai šalyje neatėmė iš ukrainiečių gebėjimo žibėti tarptautinėje ledo ritulio arenoje.



Paskutinė „Kaunas City“ varžovė – turnyro šeimininkė „Crvena Zvezda“. Nepaisant to, kad savo pasirodymą IIHF Kontinentinėje taurėje jie pradeda nuo antrojo etapo ir rungtyniaus namuose, serbus veikiausiai galima laikyti turnyro autsaideriais.



Pastaruoju metu „Crvena Zvezda“ varžosi bendrose pirmenybėse su Kroatijos ir Slovėnijos klubais. Belgrado ekipa pastaraisiais metais šios lygos kovose suklupdavo pusfinalyje.



Didžioji dalis šios komandos žaidėjų rungtyniauja ir savo šalies rinktinėje, bet „Crvena Zvezda“ išsiskiria tuo, jog jos sudėtis sudaryta iš itin jaunų žaidėjų. Savo 30-metį komandoje atšventė tik vartininkas Arsenijus Rankovičius, o didžioji dauguma žaidėjų yra 22-ejų metų amžiaus arba jaunesni. Būtent patirties ir aukštesnio rango varžybų trūkumas gali labiausiai kišti pagalius į turnyro šeimininkų ratus.



Pirmąsias savo rungtynes IIHF Kontinentinės taurės antrajame etape „Kaunas City“ sužais jau penktadienį.



„Kaunas City“ dvikovų IIHF Kontinentinės taurės antrajame etape tvarkaraštis:



Spalio 13 d. 17:00 val. „Kaunas City“ – „Ferencvarosi“

Spalio 14 d. 17:00 val. „Kaunas City“ – „Sokol“

Spalio 15 d. 18:00 val. „Kaunas City“ – „Crvena Zvezda“