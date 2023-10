Dončičiaus rungtynėse prieš buvusią komandą – sudėtinga „Real“ pergalė prieš „Mavericks“

Luka Dončičius sugrįžo į Madridą, kur atstovaudamas vietos „Real“ ekipai pradėjo profesionalo karjerą, o dabar vilkėdamas Dalaso „Mavericks“ marškinėlius galėjo stebėti buvusio klubo pergalę draugiškose rungtynėse

„Real“ pasiekė pergalę rezultatu 127:123 (38:37, 27:34, 25:28, 37:24).

Pats L. Dončičius žaidė tik 5 minutes ir pelnė 9 taškus.

Rungtynės buvo itin rezultatyvios, o Dalaso ekipa ėmė krautis pranašumą jau antrajame kėlinyje. Trečiojo kėlinio metu „Mavericks“ dar kiek labiau atitrūko nuo varžovų, o jau ketvirtojo kėlinio metu „Real“ deficitas tapo dviženklis.

Tiesa, Madrido ekipa ėmė vytis varžovus, o galiausiai rezultatą persvėrė paskutinėmis minutėmis ir iškovojo pergalę.

