Čempiono titulą jau užsitikrinęs Verstappenas užtikrintai laimėjo etapą Katare

Šeštadienį per sprinto lenktynes trečią iš eilės pasaulio čempiono titulą užsitikrinęs Maxas Verstappenas pasiekė įtikinamą pergalę Katare.

„Red Bull“ pilotas Losailo trasoje buvo nepralenkiamas ir pirmasis kirto finišo liniją.

Ant podiumo taip pat lipo du „McLaren“ pilotai: antras finišavo Oscaras Piastri, trečias – Lando Norrisas.

Dar prieš startą dėl gedimo iš kovos pasitraukė Carlosas Sainzas, o Lewisas Hamiltonas lenktynes baigė tik pajudėjęs iš starto.

