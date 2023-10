Čikagos maratone pasiektas naujas pasaulio rekordas

Kenijos bėgikas Kelvinas Kiptumas yra naujas pasaulio maratono rekordininkas. 23-ejų sportininkas Čikagos maratone tapo greičiausiu šios distancijos bėgiku istorijoje.

Trečią kartą savo karjeroje maratone startavęs K. Kiptumas finišą pasiekė per 2 val. 0.35 min.

Iki šiol jokiam kitam sportininkui nebuvo pavykę maratono distanciją išbėgti per greičiau nei 2 val. 1 min.

Ankstesnis rekordas priklausė Eliudui Kipchoge, 2022 metais Berlyne išbėgusiam per 2 val. 1:09 min.

Čikagoje taip pat buvo užfiksuotas antras geriausias moterų maratono laikas. Olandė Sifan Hassan distanciją įveikė per 2 val. 13.44 min.

Jai tai buvo vos antros oficialios maratono varžybos karjeroje.

