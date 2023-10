Trečią pasaulio čempiono titulą užsitikrinęs Verstappenas: tai buvo neįtikėtini metai

Maxas Verstappenas švenčia dar vieną įsimintiną pergalę – olandas po „Formulės-1“ sprinto lenktynių Katare užsitikrino trečiąjį pasaulio čempiono titulą.

Avaringose lenktynėse M. Verstappenas finišavo antras, o to pakako, kad „Red Bull“ pilotas užsitikrintų čempiono titulą.

Sekmadienį prasidės pagrindinės šio etapo F-1 lenktynės, tačiau jos didelės reikšmės M. Verstappenui neturės.

„Jausmas – fantastiškas, – po finišo kalbėjo olandas. – Tai buvo neįtikėtini metai. Buvo daug gerų lenktynių, didžiuojuosi visa komanda“.

M. Verstappenas čempionu tapo trečius metus iš eilės.

„Kažkas neįtikėtino. Toliau tęsime savo darbus, kaip galime geriausiai“, – tęsė lenktynininkas.

