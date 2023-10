Graikiškame derbyje – be Brazdeikio žaidusios „Olympiakos“ pergalė po pratęsimo prieš Grigonį ir „Panathinaikos“

Graikijoje Eurolygos sezoną pradėjo amžinasis derbis tarp namuose žaidusios Atėnų „Panathinaikos“ ir Pirėjo „Olympiakos“ ekipų, kuriame po pratęsimo triumfavo Pirėjo ekipa.

„Olympiakos“ pergalę pasiekė rezultatu 88:78 (23:22, 13:21, 16:16, 22:15, 14:4). Beje, šiose rungtynėse prie Atėnų komandos vairo Eurolygoje debiutavo Erginas Atamanas.

Ignas Brazdeikis šiose rungtynėse su Pirėjo ekipos marškinėliais nepasirodė ir vis dar nedebiutavo šioje komandoje.

Tuo tarpu Marius Grigonis pelnė 17 (2/3 dvit., 4/6 trit., 1/2 baud.) taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus prasižengė ir surinko 14 naudingumo balų.

Pirmasis rungtynių kėlinys buvo pažymėtas itin kietos kovos ir nei viena komanda nesiruošė užleisti pozicijų. Tiesa, antrajame kėlinyje plyšius, ypač kai „Olympiakos“ žaidė su antruoju penketu, ėmė pastebėti „Panathinaikos“, kuri prieš ilgąją pertrauką jau turėjo 7 taškų persvarą.

Nors toks pats skirtumas tarp komandų liko ir po trečiojo kėlinio, tačiau jau ketvirto kėlinio pradžioje į priekį išsiveržti sugebėjo „Olympiakos“, o nežymų pranašumą Atėnų ekipa susigrąžino tik likus liek daugiau nei 4 minutėms.

One thing on his mind 🧠



NO ONE WAS Stopping @ThiasLsf @paobcgr I #MagicMoment pic.twitter.com/KcUeGMWPq7