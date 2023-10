Obama pareiškė pagarbą anapilin iškeliavusiam lietuvių kilmės amerikietiško futbolo legendai Butkui

Sulaukęs 80-ies metų anapilin iškeliavo lietuvių kilmės Dickas Butkus, karjerą baigęs ir legenda laikomas profesionalus amerikietiškojo futbolo žaidėjas, o jam pagarbą išreiškė ir buvęs JAV prezidentas Barackas Obama.

„Čikagoje Dickas Butkus buvo amerikietiškas futbolas. Šiandien galvoju apie jo šeimą ir visus „Bears“ sirgalius, kuriems patiko stebėti vieną geriausių kada nors žaidusių futbolininkų“, – socialiniame tinkle „X“ (buvęs „Twitter“ – LRT.lt) rašė B. Obama.

In Chicago, Dick Butkus was football. Thinking of his family today, and all the Bears fans who loved watching one of the best to ever play the game. https://t.co/XR5ZA2CtLU