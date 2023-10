Vis arčiau dar vieno „Formulės-1“ titulo: Katare „pole“ poziciją iškovojo Verstappenas

Per žignsnį nuo dar vieno „Formulės-1“ sezono nugalėtojo titulo atsidūręs „Red Bull“ pilotas Maxas Verstappenas dar labiau pagerino savo pozicijas ir iškovojo „pole“ poziciją etape Katare.

Penktadienį vykusioje kvalifikacijoje M. Verstappenas užėmė pirmą vietą.

Priminsime, kad nuo čempiono titulo M. Verstappeną skiria vos trys taškai. Beje, šeštadienį Katare vyks ir sprinto lenktynės, kuriose daugiausiai nugalėtojas galės gauti 8 taškus.

POLE FOR MAX VERSTAPPEN IN QATAR!!!💪



That's the Dutchman's 10th of the season 👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/DKAeMhIPIA