„Čia gi tenisas – ne pasaulio pabaiga“: Lietuvos vežimėlių teniso klubo kelias į profesionalų sportą

Tenise neretai veikia panašūs dalykai, kaip ir gyvenime. „Mes kartais sakome, kad jeigu sužaidei „gerą“ tašką, pamiršk jį ir žaisk toliau. O jei sužaidei „blogą“ tašką, tai irgi pamiršk jį ir žaisk toliau. Nes jei per daug pergyveni dėl pralaimėto taško, arba esi per didelėje euforijoje dėl laimėto gražaus taško, tai bet kuriuo atveju tu negali susikaupti dabarčiai“, – sako teniso treneris Andrius Liubinas.

Jis treniruoja tris tarptautiniuose vežimėlių teniso turnyruose dalyvaujančius Lietuvos žaidėjus: Agniešką Toločko, Aleksandr Olechnovič ir Kotryną Žižmaraitę. Šių žaidėjų patirtys ir lygiai skiriasi, tačiau juos vienija aistra tenisui, draugystė ir kelias į profesionalų sportą.

Lietuvos neįgaliųjų teniso klubo treniruotė / A. Morozovo/LRT nuotrauka

Jei Džokovičių pasodintų į vežimėlį

Kaip sako treneris Andrius, vežimėlių tenisas mažai kuo skiriasi nuo bėgiojančiųjų teniso: taškų skaičiavimas toks pat, taisyklės tokios pačios. Išskyrus vieną ryškesnį skirtumą: vežimėlių tenise leidžiami du kamuoliuko atšokimai. Bėgiojančiųjų tenise kamuoliukas atmušamas jam atšokus vieną kartą, arba visai neatšokus, mušant iš oro.

„O visa kita jau susiję su judėjimu. Tie, kurie vaikšto, tai bėgioja savo kojomis, o žmonės, turintys judėjimo negalią, sėdi sportiniame vežimėlyje ir valdo jį. Ir prie kamuolio, galima sakyti, bėga važiuodami“, – sako treneris.

Beje, vežimėliuose tenisą žaidžia ir judėjimo negalią turinys, bet vaikštantys žaidėjai. Tai žmonės, kurie dėl patirtos traumos ar ligos vaikšto sunkiau ir bėgioti negali.

Andrius vežimėlyje nesėdi, tačiau yra išbandęs žaidimą jame.

„Kaip sako, tai nėra kosmosas kažkoks tai, bet vis tiek, jei jį normaliai įvaldyti, reikia paskirti laiko. Gal didžiausias iššūkis yra privažiuoti taip, kad galėtum patogiai mušti kamuoliuką. Nes ne visi kamuoliai ateina tau patogiai. Jei žaidžiamos varžybos, kaip tik kiekvieno žaidėjo tikslas yra mušti taip, kad tau būtų nepatogu“.

Lietuvos neįgaliųjų teniso klubo žaidėjai ir treneris / A. Morozovo/LRT nuotrauka

Tenisas žaidžiamas specialiame sportiniame vežimėlyje. Jo ratų kampas yra kiek pasviręs, gale pritaisytas vienas, o priekyje – du maži ratukai. Toks vežimėlis padeda lengviau manevruoti ir stabiliau judėti korte. Vežimėlį žaidėjai varosi abejomis rankomis, vienoje laikydami raketę.

„Džokovičių kokį jei pasodintume į sportinį vežimėlį, tai jis praloš [vežimėlių teniso] elitui. Nes pagrindas yra mokėti judėti vežimėlyje“, – sako šiuo metu Lietuvoje pajėgiausias vežimėlių tenisininkas Aleksandras.

Vežimėlių tenise, kaip ir bėgiojančių tenise, yra tarptautinis reitingas. Aleksandras jame buvo pakilęs net 111 vietą iš 600. Reitingo taškai priklauso nuo sužaistų turnyrų ir laimėtų varžybų skaičiaus bei rezultatų.

„Manau, kad jei paimtume bėgiojantį tenisininką, mažai kam iš mėgėjiškai žaidžiančių pavyktų įveikti Aleksandrą“, – sako Andrius.

Pats Aleksandras sako, jog tenise svarbi psichologinė ištvermė. Ne tik fizinis žaidimas korte, bet ir vidinis teniso žaidimas. „[Per varžybas] keletą stebuklingų žodžių sau kartoji: „ramiau“, „jei nenusiraminsi, bus blogiau“ ir t.t. Nesvarbu kokio lygio žaidėjas, jei jis neįveikia streso, jis pralaimės – nesvarbu, kaip gerai bežaistų. O stresas ateina iš karto, jis neprašo leidimo“.

Tam, kad save pozityviau nuteiktų Aleksandras su savimi kalbasi ne tik per teniso mačus, bet ir būdamas vienas. „Tiesiog kalbėjimas su savimi, net veidrodyje. Na gal iš šono atrodo, kad gal jau kokią diagnozę turi. Bet jei tai padeda save pakeisti į gerą pusę, tai kodėl nepakalbėti? Tuo labiau, kad tu tą žmogų veidrodyje pažįsti, jis tau artimas“, – šypsosi Aleksandras.

Aleksandr Olechnovič / A. Morozovo/LRT nuotrauka

Didžiausias krūvis – rankoms

Pavasarį, treniruotėje prieš turnyrą vyrauja išlydėjimo nuotaika. Po turnyro Agnieška guls ant operacinio stalo – jai operuos ranką. „Praėjusiais metais man pradėjo labai skaudėti riešą, nors skausmų būdavo ir prieš tai. Ilgai ieškojo įvairūs gydytojai, kas man yra. Galiausia rado kad mano rankos kaulas yra per ilgas. Gaudavosi, kad aš pati su kaulu savo riešo raiščius traumuodavau“, – pasakoja Agnieška.

Tokius ilgesnius alkūnkaulius turi ir daugiau žmonių, tik dažnai jie to nė nepajunta, nes nejudant vežimėliu rankos negauna tokios didelės apkrovos.

„Galėjau nieko nedaryti, bet tada reikėtų krūvį sumažinti ir atsisakyti teniso. Daug gydytojų man sakė „Nežaisk“. Bet tokių planų aš neturėjau“.

Agnieška / A. Morozovo/LRT nuotrauka

Galiausiai Agnieška rado gydytoją, kuris pasakė, jog galima daryti operaciją: laužti kaulą, jį trumpinti, tada tvirtinti metalinėmis plokštelėmis. Gijimas ir atsistatymas užtrunka kelis mėnesius. Tiesa, tikimybė, jog operacija padės sumažinti skausmą, nėra šimtaprocentinė.

„Aš pas tą gydytoją ėjau 3 kartus, laukiau, kol jis man pasakys, kad reikia daryti operaciją. Bet jis tik pasakydavo, kokios yra galimybės. Nesakė, kad „reikia“, – apie tai, kaip sunku buvo priimti sprendimą, pasakoja Agnieška. Ji konsultavusi ir su užsienio žaidėjais, turėjusiais panašią problemą.

„Buvo minčių, ar nedarau nesąmonės: trumpinu kaulą dėl to, kad galėčiau žaisti tenisą. Bet man ir gyvenime reikės tos rankos. Tai gerai, galvoju, darom…“.

Kai reikia save atstovėti

Rudenį Vilniuje vyksta dar vienas tarptautinis vežimėlių teniso turnyras. Jame jau dalyvauja ir Agnieška. Ant savo pirštų ji vynioja specialių pleistrą, mat žaidžiant tenisą vežimėliu pirštai nusitrina. Kai kurie užsiklijuoja visus pirštus, o Agnieška – keturis, labiausiai nukenčiančius.

Prieš daugiau nei du mėnesius atlikta operacija buvo sėkminga. Nors alkūnkaulis dar ne visai sugijęs, Agnieška jaučiasi gerai. Ji žais prieš varžovę iš Meksikos.

Agnieška įvažiuoja į kortą, priekyje stumdama sportinį vežimėlį. Ant suolelio pasideda daiktus, ir persėda iš kasdienio į sportinį vežimėlį. Kojas prisisega diržu. Ant jos dešinės rankos matyti maždaug dešimties centimetrų ilgio randas.

Pirmame sete su priešininke jos žaidžia taškas į tašką. Rezultatas 6:6 – dabar jos turi žaisti vadinamąjį tie-break’ą. Paprastai kalbant, tai galima vadinti lemiamu žaidimu, kurio metu išsiaiškinama, kas laimi setą. Bet tada įvyksta nesusipratimas.

Agnieška treniruotėje / A. Morozovo/LRT nuotrauka

„Varžovė sako „Ne, mes turime žaisti iki plius 2 taškų, žaidžiame toliau“. „Ir nežinau, kas buvo mano galvoje, sakau „Na gerai, gal aš kažko nežinau“, – pasakoja Agnieška.

Agnieška toliau žaidžia, bet po kurio laiko supranta, kad daro klaidą ir pakviečia teisėją. Teisėjas patvirtina, kad Agnieška buvo teisi, bet taškai jau sužaisti. Agnieška pralaimi pirmą setą, o po to – ir antrą.

Šis pralaimėjimas – itin skaudus. Kaip sako Agnieška, po šios klaidos treneris Andrius per treniruotę ją bandė apgauti, ir Agnieška vėl kiek susvyravo. Todėl dabar juokauja, kad ant rankos, kur yra randas, išsitatuiruos 6:6.

Bet kokiu atveju, Agnieškos rezultatai tik gerėja. Neseniai turnyre Lenkijoje ji iškovojo pirmąją pergalę prieš užsienio varžovę. Jos tikslas – dar šiemet patekti į pajėgiausių vežimėlių tenisininkių šimtuką.

Kaip mokėti pralaimėti

Kotryna šiemet baigė mokyklą ir įstojo į universitetą. Nors jos prioritetas šiuo metu yra mokslai, tenisui ji taip pat skiria daug laiko. Prieš turnyrus treniruotis tenka ir po 5 kartus per savaitę.

Kotryna / A. Morozovo/LRT nuotrauka

Per paskutiniuosius metus Kotryna taip pat labai patobulėjo, bet ji dar nėra laimėjusi nė vienų varžybų. Tai jos šių metų tikslas. „Norėčiau tam, kad dingtų vidinis balsas: „tu čia 4 metus kažką darai ir nesi laimėjus“. [Į Vilnių] atvažiuoja jaunesnių žaidėjų ir tada suprantu, kad jie jau kažką laimėjo. Jeigu ne šiais, tai kitais – tas tikslas niekur nedings“.

Treneris Andrius sako, jog pergalių norisi ir jam, bet per didelis susitelkimas į trukdo.

„Norėjimas laimėti irgi yra labai sveika. Jei esi sportininkas, turi norėt laimėt. Neįsivaizduoju, kaip gali būti kitaip. Turbūt, jei darai viską, ką gali, turbūt ateina tos pergalės iš paskos“.

Kotrynai ir Agnieškai nervų šaltumo jis siūlo mokytis iš Aleksandro.

„Man kažkada labai patiko Jono Kazlausko žodžiai savo žaidėjams: „Čia gi krepšinis, ne pasaulio pabaiga“. Jis turbūt tuo norėjo pasakyti, jog „Jeigu esi laisvas, tai mesk į tą krepšį. Ko tu bijai?“. Čia taip galima ir tenise tai pritaikyti.

Su Aleksandru kažkada kalbėjom ta tema. Galų gale, taip pažiūrėjus iš esmės, tai ko čia taip labai jaudintis: čia gi ne pasaulio pabaiga, o tenisas. Padarysi tą klaidą ir pralaimėsi tą mačą, niekas nesugrius. Paukščiai toliau čiulbės, saulė toliau švies“.

Treneris Andrius / A. Morozovo/LRT nuotrauka

Pasak jo, mokėti iš pralaimėjimų kažką pasiimti sau irgi yra svarbu. „Dvejetų mačą prieš Latvijos komandą žaidė Kotryna su Agnieška, ir mes pralaimėjom. Kai tik pasibaigė mačas, jos greitai atėjo pas mane ir sako: „Treneri, jeigu dabar iš karto dar kartą žaistume prieš jas, tai gal ir laimėtume, nes dabar jau žinome, ką reikia daryti kitaip. Tai tas pralaimėjimas tokiu atveju ne toks ir skaudus, kai tu matai, kad gali“.

Kotryna ir Agnieška sako, jog treneris su tokiu požiūriu suteikia didelį palaikymą. „Treneris galėtų psichologiją baigti su savo žiniomis, – šypsosi Kotryna. – Jeigu jis nebūtų atėjės aš nebūčiau žaidus teniso. Nes jis ir labai supratingas, bet moka būti ir griežtas“.

„Norėtųsi ne tik pasakymo, kad „šaunuoliai esat“

Tiesa, laimėjimai svarbūs ne tik dėl ego paglostymo. Kaip ir visur: kuo geresnių rezultatų sportininkas pasiekia, tuo daugiau dėmesio ir finansavimo jis gauna.

„Iš šokių žinau, kad tu esi įdomu kai laimi, – pastebi prieš tai daug metų šokius lankiusi ir prizines vietas su partneriu užėmusi Agnieška. – Kai auksą laimėjome, tada tokie įdomūs visiems pasidarėme ir finansavimo tiek daug. Kalbina, siunčia į keliones. Bet kai pralaimi vieną kartą, vėl tu niekam neįdomus.

Ir su tenisu taip pat. Mes įdomūs būsim, kai laimėsim. O pradėti kažką laimėti tu turi galimybę, kai važinėji žaisti. Dažnai girdime, kad „esam labai šaunuoliai, kad žaidžiam“. Ir viskas. Tai mes žinom... Bet norėtųsi ir kažkokio kitokio palaikymo už tai kad „esam šaunuoliai“.

„Toks užburtas ratas“, – antrina treneris Andrius.

Lietuvos neįgaliųjų teniso klubo treniruotė / A. Morozovo/LRT nuotrauka

Kaip pasakoja tenisininkai, užsienyje žaidėjai dažniausiai treniruojasi kasdien po kelias valandas – ne tik korte, bet ir sporto salėje, su jais dirba kineziterapeutai, sporto psichologai.

Lietuvos vežimėlių teniso žaidėjai treniruojasi maždaug 2-3 kartus per savaitę, o likus savaitei iki turnyrų turnyrus – 5 kartus, kad kūnas priprastų prie varžybų krūvio.

Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas daugiausiai paramos gauna iš privačių rėmėjų, bet neretai ir šių gauna atsakymą, kad jau remia sportininkus su negalia, t.y. – Lietuvos paralimpinį komitetą. Šiam komitetui Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas nepriklauso.

Treneris Andrius sako, jog tam, kad pasiektų aukštesnį lygį, žaidėjui turnyre būtina sudalyvauti bent kartą per mėnesį. Šiuo metu jie dalyvauja mažiau nei pusę tiek. Vilniuje vyksta du turnyrai per metus, tuo metu į užsienį pavyksta išvažiuoti 2-3 kartus per metus.