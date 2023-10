Čempionų lyga: „Newcastle“ smūgis PSG, „Barcos“ vargai Portugalijoje ir „Man City“ dominavimas

UEFA Čempionų lygoje trečiadienį 6 rungtynėmis baigėsi antrasis grupės varžybų etapo turas. Pirmą sykį šį sezoną užfiksuotos nulinės lygiosios

E grupė:

Glazgo „Celtic“ – Romos „Lazio“ 1:2 (1:1)

Įvarčiai: K. Furuhashi 12' / M. Vecino 29', Pedro 90+6'

F grupė:

Dortmundo „Borussia“ – „AC Milan“ 0:0 (0:0)

Šį sezoną grupės etape be įvarčių rungtynės baigėsi pirmą sykį.

„Newcastle United“ – Paryžiaus „Saint-Germain“ 4:1 (2:0)

Po 20 metų pertraukos į Čempionų lygą šiemet grįžę „Newcastle United“ futbolininkai pirmąją pergalę sumedžiojo namuose, kur dominavo prieš PSG žvaigždyną.

Almiron goal for those who missed it🤩🤩🥳🤩🥳🤩 #NUFC pic.twitter.com/aOksPcWIH1

M. Almironas pirmą įvartį pelnė sužaidus jau 17 minučių, o D. Burnas dar pirmajame kėlinyje dvigubino skirtumą (39 min.). Pirmajame kėlinyje PSG atakose nesukūrė iš esmės nieko, nebuvo atlikta nė vieno smūgio į vartų plotą.

BIG MAN DAN BURN DOUBLES THE LEAD FOR NEWCASTLE OVER PSG!!!

BRUNO GUIMARÃES WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/2SmGqmJtSj