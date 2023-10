Čempionų lygoje: sunki „Atletico“ pergalė ir stebuklingas „Šachtar“ sugrįžimas

UEFA Čempionų lygoje trečiaidenį tęsiasi 3-asis grupės etapo varžybų ratas.

E grupė: Madrido „Atletico“ – Roterdamo „Fayenoord“ 3:2 (2:2)

M. Hermoso iš Madrido ekipos jau 7-ąją minutę mušė kamuolį į savus vartus, bet A. Moratos įvartis jau po 5 minučių situaciją pataisė į lygiąsias. Tiesa, teisėjas įvartį įskaitė tik po VAR peržiūros.

Abi komandas toliau kūrė progas ir sukūrė jų labai pavojingų, kol 34 min. D. Hancko puikiai įžaisto baudos smūgio metu įmušė įvartį ir antrą kartą į priekį išvedė svečius.

Bet tai ir vėl truko neilgai. Pirmojo kėlinio pačioje pabaigoje, per teisėjo pridėtą laiką, labai gražų įvartį pelnė sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojęs A. Griezmannas.

Antrasis kėlinys tik prasidėjo, kai A. Morata mušą dar sykį. Puikiai be kamuolio sužaidęs ispanas sulaukė komandos draugo perdavimo iš gilumos į baudos aikštelę ir pačiu laiku kyštelėjo koją.

Tai ir buvo pergalingas rungtynių įvartis, nors „Fayenoord“ iki mačo pabaigos sukūrė ne vieną puikią progą, o iš viso atliko net 11 smūgių link vartų. tačiau visi bandymai nebuvo sėkmingi.

H grupė: „Antwerp“ – Donecko „Šachtar“ 2:3 (2:0)

Mačas Antverpene prasidėjo A. Muja įvarčiu jau 3-ąją minutę, o šeimininkų pranašumą sužaidus pusvalandį padvigubino M. Balikwisha.

Po pertraukos ukrainiečiai pabudo, o juos 48 min. pažadino galingas G. Sudakovo smūgis į virpstą. Bet jau toje pačioje atakoje skirtumą mažino D. Sikano įvartis.

Rezultatą lygino J. Rakytskis, mušdamas įvartį 71 min., o jau po 5 minučių tas pats D. Sikanas kalė antrą savo įvartį, plešdamas Donecko klubui pergalę.

Bet tai nebuvo viskas. Šeimininkai mačui artėjant į pabaigą prispaudė „Šachtar“ gynybą pavojingomis atakomis, o jau per teisėjo pridėtą laiką buvo skirtas baudinys, kai kamuolį ranka baudos aikštelėje palietė T. Stepanenka.

Prie 11 metrų žymos kamuolį pasidėjo labiausiai patyręs „Antwerp“ žaidėjas T. Alderweireldas, bet 90+7 min. jo smūgis skriejo pro šalį ir „Šachtar“ šventė įspūdingą pergalę.