Lillardo mainų pratęsimas: „Blazers“ išsiuntė Holiday`u į Bostoną

Bostono „Celtics“ komanda mainų būdu gavo neseniai iš Milvokio „Bucks“ į Portlando „Trail Blazers“ persikėlusį Jrue Holiday`u.

33 metų 193 cm ūgio J. Holiday`us kelias į „Celtics“, kuris už gynėją į „Trail Blazers“ siunčia Malcolmą Brogdoną, Robertą Williamsą ir du ateities naujokų biržų (2024 ir 2029 m.) šaukimus.

M. Brogdonas praėjusį sezoną „Celtics“ gretose rinko po 14,3 taško, 4 atkovotus kamuolius ir 3,5 rezultatyvaus perdavimo.

That's the current tally on Lillard trade, anyway: Portland plans to keep Robert Williams to pair with Deandre Ayton, sources say, but there has certainly been interest in veteran Malcolm Brogdon and expect teams will be calling on him. Blazers are committed to young guards. https://t.co/7vYhYNmbmZ