Alvarezas įveikė Charlo ir apgynė neginčijamo pasaulio čempiono titulą

Las Vegaso „T-Mobile“ arenoje sekmadienį ryte Lietuvos laiku įvykusioje profesionalų bokso dvikovoje meksikietis Saulis „Canelo“ Alvarezas (60-2-2) teisėjų sprendimu (119-108, 118-109, 118-109) įveikė amerikietį Jermellą Charlo (35-2-1), apgindamas neginčijamo pasaulio čempiono titulus „super middleweight“ svorio kategorijoje.

33 m. Canelo savo sąskaitoje šioje svorio kategorijoje turi 5 pasaulio čempiono diržus – IBF, WBA, WBC, WBO ir „The Ring“.

Jo bendraamžis J. Charlo šioje dvikovoje pakeitė dvikovai nespėjusį pasiruošti savo brolį dvynį Jermallą, nors pats įprastai kaunasi dviem svorio kategorijomis žemiau, kur jis turi 4 pasaulio čempiono diržus.

„Po dviejų mėnesių kalnuose be savo šeimos aš toliau myliu boksą. Aš myliu boksą labai stipriai. Boksas yra mano gyvenimas, jis padarė mane tokiu žmogumi, koks aš esu šiandien“, – po kovos kalbėjo S. Alvarezas, sakydamas, kad niekas negali jo įveikti tokios formos.

Saúl 'Canelo' Álvarez makes the third defense of his undisputed super middleweight titles with a lopsided decision over Jermell Charlo, scoring a seventh round knockdown along the way. #CaneloCharlo

