Anglijos „Premier“ lygoje – dvi raudonos kortelės ir stebuklinga „Tottenham“ pergalė prieš „Liverpool“

Paskutinės šeštadienio Anglijos „Premier“ lygos rungtynės tarp Londono „Tottenham“ ir „Liverpool“ ekipų priminė gerą dramą, kurios pabaigoje rankas į viršų iškėlė sostinės komanda.

Ji šventė pergalę rezultatu 2:1, tačiau lemiamą įvartį pelnė varžovų žaidėjas. Tiesa, tai buvo pirmoji Londono ekipos pergalė prieš „Liverpool“ nuo 2017 m.

What. A. Game!



Spurs secure their first #PL win over Liverpool since 2017 to go second

Tai, kad mačas bus intriguojantis, tapo aišku dar 26-ą min., kuomet „Liverpool“ žaidėjas Curtisas Jonesas užsidirbo raudoną kortelę ir buvo priverstas palikti aikštę. Žaisdami daugumoje „Tottenham“ futbolininkai netrukus susikūrė progą, kurią kūnu pavertė 36-ą min. pasižymėjęs komandos veidas Heungas-Minas Sonas.

Visgi be vieno žaidėjo likęs „Liverpool“ rankų nesudėjo ir po Cody Gakpo įvarčio 45+4 min. rezultatą išlygino (1:1).

Gakpo levels for 10-man Liverpool just before the break!



How will it finish at the Tottenham Hotspur Stadium?

Antrajame kėlinyje aistrų buvo į valias, o tai įrodo faktas, kad Diogo Jota vos per keletą minučių užsidirbo dvi geltonas korteles ir taip pat buvo išvarytas iš aikštės. Tai reiškė, kad „Liverpool“ turi žasiti su dviem futbolininkais mažiau.

Red again!



A couple of minutes to forget for Diogo Jota 😬



🟨 - 68'

🟨 - 68'

🟥 - 69'

Galiausiai įtampa pasiekė aukščiausią tašką, o 90+6 min. kamuolį į savo vartus pasiuntė Joelis Matipas. Šis įvartis tapo tikru išgelbėtoju „Tottenham“ komandai, kuri ir šventė pergalę.

Dabar Londono ekipa „Premier“ lygoje žengia antroje pozicijoje, o pirmą pralaimėjimą patyręs „Liverpool“ yra ketvirtas.