Oreliko lyderystės užkurtas Panevėžio klubas nušlavė Kėdainių ekipą

Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ (2-1) Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) paliko be pergalių Kėdainių „Nevėžį-Optibet“ (0-3), rašo lkl.lt.

Roberto Štelmaherio auklėtiniai namie 100:79 (28:25, 23:18, 30:21, 19:15) nugalėjo Gedimino Petrausko kariauną.

Gediminas Orelik leads @BCLietkabelis to one more victory 🔛 #BetsafeLKL pic.twitter.com/YjdPt2rVRZ