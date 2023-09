„Premier“ lygoje pirmą kartą krito „Man City“ žvaigždynas, „Arsenal“ šventė įspūdingą pergalę

Šeštadienį Anglijos „Premier“ lygoje nestigo intrigos ir emocijų, o titulą ginantis „Manchester City“ klubas patyrė pirmąjį šio sezono pralaimėjimą. Nesėkmingai mačas susiklostė ir kitai Mančesterio ekipai, o Londono „Arsenal“ šventė įspūdingą pergalę.

Titulą ginantys „Man City“ futbolininkai rezultatu 1:2 nusileido vidutiniokei „Wolves“ ekipai.

Wolves hand the champions their first #PL defeat of the season 🐺#WOLMCI pic.twitter.com/8JSjxf52CE — Premier League (@premierleague) September 30, 2023

Pastaroji į priekį išsiveržė jau 13-ąją min., kuomet portugalas Rubenas Diasas pasiuntė kamuolį į savuosius vartus. Po nesėkmingo epizodo čempionai bandė taisyti savo padėtį, bet į pertrauką patraukė nieko nepešę.

Antrajame kėlinyje, 58-ą min., rezultatą išlygino ir vilties įkvėpė taiklus Juliano Alvarezo smūgis, tačiau jau 66-ą min. „Wolves“ į priekį vėl išvedė Hee-Chanas Hwangas.

Just like that, Wolves restore their lead through Hwang Hee-chan 🐺!#WOLMCI pic.twitter.com/wdHNhxpVWD — Premier League (@premierleague) September 30, 2023

Tai buvo pirmasis „Man City“ pralaimėjimas šį sezoną, bet net ir po jo komanda vis dar išlieka pirma. Pergalę šventę „Wolves“ žengia trylikti.

Kitame mače pralaimėjimą patyrė „Manchester United“ futbolininkai, rezultatu 0:1 nusileidę „Crystal Palace“ ekipai.

Jos pergalę nulėmė dar 25-ą min. pelnytas Joachimo Anderseno įvartis.

Roy Hodgson is the first manager to go five consecutive Premier League matches unbeaten at Old Trafford 👏 #MUNCRY pic.twitter.com/dypLG7AkgZ — Premier League (@premierleague) September 30, 2023

Tuo metu savo stiprybe suabejoti neleido Londono „Arsenal“ vienuolikė, kuri rezultatu 4:0 susitvarkė su „Bournemouth“ iššūkiu.

17-ą min. ledus pralaužė Bukayo Saka, 44-ą atotrūkį padvigubino Martinas Odegaardas, o 53-ią min. 11 m baudinį realizavo Kai`us Havertzas.

Galiausiai lemiamą tašką mače per teisėjo pridėtą laiką padėjo Benas White`as. Pergalę iškovojęs „Arsenal“ Anglijos lygoje dabar rikiuojasi antras.

Kitų šeštadienio rungtynių rezultatai: