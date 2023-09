Ispanijos ir Italijos futbolo lygose pergales šventė „Real“ ir „AC Milan“ ekipos

Trečiadienio vakarą futbolo rungtynės buvo žaidžiamos Ispanijos ir Italijos čempionatuose, kur pergales pasiekė favoritėmis laikytos komandos – Madrido „Real“ ir „AC Milan“.

Ispanijos sostinės ekipa rezultatu 2:0 nugalėjo „Las Palmas“ futbolininkus. Tai buvo jau šeštoji „Real“ pergalė šį sezoną.

45+3 min. pirmąjį įvartį pelnė Brahimas Diazas, o 54-ą min. pasižymėjo Joselu.

Tik kartą suklupusi Madrido ekipa savo sąskaitoje dabar turi 18 taškų ir turnyrinėje lentelėje puikuojasi antroje pozicijoje.

Kiti trečiadienio Ispanijos futbolo lygos rezultatai:

Tuo metu Italijos „Serie A“ čempionate antrą pergalę iš eilės iškovojo „AC Milan“ futbolininkai, rezultatu 3:1 įveikę „Cagliari“ vienuolikę.

