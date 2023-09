Principiniame Londono derbyje „Arsenal“ ir „Tottenham“ tenkinosi lygiosiomis

Anglijos „Premier“ lygoje sekmadienį susitiko dvi Londono ekipos, todėl dar prieš mačą buvo aišku, kad aikštelėje bus karšta. Taip ir buvo, nes principinė „Tottenham“ ir „Arsenal“ akistata pasižymėjo atkaklumu ir rezultatyvumu.

Visgi pergalės neiškovojo nei vieni, nei kiti, nes nuskambėjus finaliniam švilpukui švieslentėje puikavosi lygybė 2:2.

That was Premier League football at its brilliant best! 🍿 A classic north London derby ends all square #ARSTOT pic.twitter.com/aEMeJJgEVr

Pirmoji į priekį išsiveržė „Arsenal“ ekipa, bet įvartį pelnė ne jos atstovas. Kamuolį į savuosius vartus 26-ą min. pasiuntė Cristianas Gabrielis Romero. Tiesa, dar pirmajame kėlinyje rezultatas tapo lygus, nes 42-ą min. savosios progos nepaleido Heung-Min Sonas.

Po pertraukos abi komandos buvo aktyvios, o dar du įvarčiai krito vos per kelias akimirkas. 54-ą min. vienuolikos metrų baudinį realizavo Bukayo Saka ir „Arsenal“ vėl atsidūrė priekyje, tačiau 55-ą min. H. Sonas užfiksavo dublį ir vėl atstatė lygybę (2:2).

54' - Bukayo Saka makes it 2-1 from the penalty spot

55' - Son Heung-min equalises again!



All in just 98 seconds! 😲#ARSTOT pic.twitter.com/UUKfxsqL51